Le prix de l’abonnement revu à la hausse à la station de ski Gallix

Les amateurs de ski de Sept-Îles et Port-Cartier devront payer un peu plus cher cet hiver pour dévaler les pentes à la station Gallix.

En raison des travaux majeurs de réparation qui se déroulent à la station de ski Gallix, ainsi que de l'inflation, les prix des laissez-passer saisonniers sont revus à la hausse pour la saison 2022-2023.

Les abonnements saisonniers seront accessibles lors d'une vente de présaison à partir du 1er novembre. Le coût pour les 18 à 59 ans sera de 704 $, alors qu’il était de 687 $ l’année dernière, ce qui représente une hausse de 2,5 %.

Après le 3 décembre, le prix des laissez-passer saisonniers sera à nouveau augmenté à 723 $. C’est une hausse totale de 5 % depuis l’année dernière.

C’est pour encourager les gens à se procurer [des abonnements saisonniers] le plus rapidement possible , indique la conseillère municipale du secteur de Jacques-Cartier à Sept-Îles, Charlotte Audet.

Elle considère que la hausse de prix s’avère quand même raisonnable . Si l’on compare aux autres stations de la province, les tarifs demeurent quand même inférieurs , affirme-t-elle.

La conseillère municipale, Charlotte Audet (archives). Photo : Radio-Canada

Mme Audet précise que les clients qui avaient acheté un abonnement pour la saison 2021-2022 pourront l'utiliser cette année.

Le remonte-pente de la station Gallix a été gravement endommagé il y a près d’un an en raison d'un affaissement du sol au mont Trouble. L'hiver dernier, il était inutilisable et seul le ski hors-piste était possible.

Le nouveau remonte-pente doit être en fonction cet hiver.

Avec les informations de Laurence Vachon