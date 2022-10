La Commission municipale du Québec (CMQ) blâme l’ancienne administration de Grandes-Piles. Elle lui reproche d’avoir mal appliqué des systèmes de taxation et des règlements d’emprunt liés à l’asphaltage et aux nouveaux immeubles, notamment. La conséquence est que certains citoyens ont payé trop de taxes, alors que d’autres n’en ont pas payé assez.

Des règlements datant de 2017 et 2018 ainsi que l’application d’un autre adopté en 2007 étaient sous la loupe de la CMQ . Les membres de l'administration municipale, et non les élus qui étaient en place à l'époque, sont visés par ces reproches, a expliqué la porte-parole de la Commission municipale du Québec, Isabelle Rivoal.

La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM), une branche de la CMQ , a rendu public son rapport d'enquête plus tôt ce mois-ci.

Elle affirme avoir constaté des incohérences dans l’application d’une taxe de secteur, que la taxation des nouveaux immeubles n’est pas conforme au règlement d’emprunt, que la Municipalité est incapable de justifier la différence du montant de taxes perçues pour les deux secteurs et qu’elle ne peut démontrer qu’elle perçoit toujours une compensation prévue dans un règlement d’emprunt de 2007 .

Nous sommes forcés de conclure que l’ancienne administration municipale a commis un cas grave de mauvaise gestion dans l’application de ces règlements d’emprunt et de taxation. Les citoyens doivent pouvoir avoir confiance en l’administration municipale lorsque cette dernière délivre un avis d’imposition afin qu’il corresponde à la réglementation applicable. Or, ce ne fut pas le cas. Source : Rapport d’enquête de la Commission municipale du Québec (Consultez le rapport complet ci-bas.)

Aucune amende n’a été imposée à la Municipalité, mais elle devra corriger la situation en percevant les montants dus ou en compensant les gens qui ont trop payé. Les sommes associées à ces ajustements ne sont pas encore connues.

Application douteuse de la taxe de secteur pour l’asphaltage

L’enquête démontre de manière probante que la taxe de secteur décrétée par le règlement de taxation a été appliquée de manière incorrecte, voire aléatoire, à plusieurs occasions par la Municipalité , indique la Commission dans son rapport de huit pages.

Des propriétaires visés par le règlement de taxation n’ont pas eu à payer la taxe, alors que leurs voisins la payaient. Ces cas ont notamment été constatés sur le chemin Flora-Marchand , indique le rapport daté du 7 octobre. Sur la rue des Pionniers et sur le chemin des Estacades, des résidents ont payé pour cette taxe alors qu’elle ne s’appliquait pas à eux.

Il appert également que des citoyens commencent à payer la taxe de secteur ou cessent de la payer de manière quasi aléatoire, et ce, sans que la Municipalité ne puisse expliquer les raisons soutenant cette situation , a constaté l’équipe de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale.

14 000 $ perçus en trop cette année

Une coexistence entre deux règlements a mené à la perception d’un trop grand montant par la Municipalité. Selon l’enquête, en 2022, c’est environ 14 000 $ qui auraient été perçus en trop par la Municipalité , peut-on lire.

Comme le nombre de nouveaux immeubles imposables a augmenté sur le territoire, les citoyens auraient dû avoir droit à des baisses de cotisations, ce qui n’a pas été le cas.

La Municipalité affirme avoir utilisé les surplus pour rembourser l’emprunt plus rapidement, mais cette façon de faire n’est pas conforme à l’article 4 du règlement d’emprunt de 2017 , indique la Commission.

Grandes-Piles corrige le tir

Sept recommandations ont été faites à la Municipalité de Grandes-Piles. La porte-parole de la commission, Isabelle Rivoal, affirme que la Municipalité coopère très bien avec l'organisme.

Elle collabore entièrement, donc c'est très rassurant. On l’encourage à poursuivre ses démarches, qu’elle a commencées d’ailleurs, pour corriger la situation , a-t-elle déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

« Les citoyens, surtout lorsqu’on parle de comptes de taxes, doivent avoir confiance en leur administration. » — Une citation de Isabelle Rivoal, porte-parole de la Commission municipale du Québec

En plus de rembourser ou percevoir de l’argent aux citoyens afin de corriger les erreurs, la Municipalité devra s’assurer que ses différents règlements n’entrent pas en conflit les uns avec les autres et vérifier la conformité de ses règlements.

La CMQ affirme qu’elle assurera un suivi avec la Municipalité.

À savoir pourquoi la Commission s’est particulièrement intéressée à Grandes-Piles, on peut lire dans son rapport d’enquête que la DEPIM a obtenu des informations selon lesquelles des actes répréhensibles auraient été commis à l’égard de la Municipalité du village de Grandes-Piles . La source des divulgations n’est pas nommée dans le document.