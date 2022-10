Vers un nouveau code vestimentaire au CECCE

Le CECCE a choisi de rendre le code vestimentaire non genré, c’est-à-dire que le code ne discrimine pas selon le sexe de la personne , explique d'entrée de jeux le conseil scolaire. Ce nouveau code vestimentaire s’applique à l’ensemble des élèves des écoles du CECCE .

La révision du code était en cours depuis l’automne 2021, donc bien avant la polémique, précise-t-il.

Éléments que l’on retrouve dans l’ébauche : Le code vestimentaire a été élaboré pour toutes les écoles du CECCE ;

; Il ne doit pas contenir des messages vulgaires, offensants, violents, racistes, haineux, etc. ;

Il est non genré, inclusif, exempt de toute forme de discrimination ;

; Les casquettes et les chapeaux sont maintenant acceptés ;

Les lunettes de soleil peuvent être portées à l’intérieur de l’école pour des raisons médicales ;

Source : CECCE

Par ailleurs, l'ébauche prévoit que le personnel scolaire sera formé à l’égard des interventions discrètes et respectueuses basées sur une approche positive afin d'intervenir auprès des élèves en lien avec le non-respect du code vestimentaire .

En mai, des élèves ont déploré la manière dont la direction de l’École secondaire Béatrice-Desloges a procédé à des vérifications de leur tenue vestimentaire qu'ils ont qualifiées de dégradantes et humiliantes.

Une ébauche bien accueillie par des élèves

J’aime le fait que ce soit unisexe. En gros, les seules limites sont qu’on doit couvrir les parties intimes et que les vêtements doivent être opaques , raconte Max Turmel, élève qui siège à la table politique du CECCE .

L’élève de 12e année de l’École secondaire Béatrice-Desloges l’admet : Si ce code vestimentaire avait été mis en place plus tôt, j’aurais eu l’impression d’être davantage à ma place à l’école.

C’est exactement ce que le CECCE voulait réaliser en créant un code universel pour tous les élèves , explique une représentante par courriel.

« Le nouveau code a été élaboré dans un souci d’inclusivité et pour permettre aux élèves de s'exprimer tout en prenant conscience de ce qu’est un habillement pour se rendre à l’école. » — Une citation de Extrait de la déclaration du CECCE

L’atmosphère est déjà différente quand on rentre à l’école. On sent beaucoup moins de pression. C’est plus libre à l’élève , ajoute Ifey Hammond, élève de 12e année, qui fait partie du gouvernement de l’école .

Je trouve que c’est plus neutre. Ce n’est plus [axé sur] les gars portent ça, les filles portent ça. En gros, on ne peut pas montrer nos sous-vêtements et porter des vêtements avec des mauvais messages , ajoute Emma Sarazin, aussi en 12e année.

Pour Max Turmel, il était important que le code ne laisse plus place à l’interprétation et qu’on cesse de cibler les filles lorsqu’il est question de code vestimentaire. C’est moins un code, c’est plutôt une approche vestimentaire. C’est beaucoup plus positif que restrictif.

L’élève de 12e année de l’École secondaire Béatrice-Desloges, Max Turmel, siège à la table politique du CECCE. Photo : Radio-Canada

Pas aussi intéressant qu’un autre

Une mère fortement impliquée dans la vie scolaire qui a déjà consulté l’ébauche avoue être restée sur son appétit.

Il n’est pas aussi intéressant que celui du conseil scolaire anglophone , explique Mireille Brownhill en parlant de celui du Conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton (OCDSB) qui entend donner plus de liberté aux élèves dans le choix de leurs vêtements.

Mme Brownhill est mère de trois enfants qui fréquentent, ou qui ont fréquenté, des écoles du CECCE . Elle est aussi membre du conseil d'établissement et membre observatrice à l’École secondaire catholique Garneau.

Mireille Brownhill a trois enfants qui fréquentent, ou qui ont fréquenté, les écoles du CECCE. Photo : Radio-Canada

Au-delà du code en tant que tel, Mireille Brownhill déplore aussi le processus du CECCE . J’aurais voulu voir une meilleure consultation. On ne nous a pas posé de questions. [...] Je n’en ai pas entendu parler. Je ne sais pas ce qu’est une large consultation [aux yeux] du CECCE .

La mère a fait part de ses inquiétudes à la directrice de l’École secondaire catholique Garneau au terme de la présentation de l’ébauche.

À cet effet, le CECCE dit toujours être en train de finaliser son processus de consultations, de sorte que des modifications pourraient donc encore être apportées, à la lueur des commentaires suite aux dernières consultations .

Les élèves avaient dénoncé la manière dont le personnel de l'école a vérifié de façon impromptue les tenues vestimentaires de ses élèves (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

CEPEO : une réflexion en cours

Du côté du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), nous sommes conscients de l’importance de cet enjeu et abordons celui-ci avec sensibilité et respect .

Pour cette raison, une réflexion approfondie est en cours , et celle-ci implique le personnel, les élèves, les parents et les intervenants.

En attendant, il est propre à chaque école du CEPEO d’adopter un code relatif à la tenue vestimentaire, a rappelé une porte-parole par courriel.

Nous mettons tout en œuvre afin que nos écoles reflètent nos valeurs d’ouverture et d’inclusivité.

Avec les informations d’Alexandra Angers et de Nafi Alibert