Plus de 3700 maisons perdues pour des locations à court terme en N.-É.

Cette statistique ressort d’une recherche menée par un groupe communautaire d'Halifax appelé Neighbours Speak Up.

Le groupe a compilé les données du registre des hébergements à court terme du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et du site internet d'analyse des données de location à court terme AirDNA.

Il a constaté qu'il y avait 3792 locations du genre dans la province répertoriée comme étant une location de maison entière .

Le fait important ici est qu'il s'agit de résidences secondaires qui pourraient être utilisées pour le logement, compte tenu de notre situation actuelle , dit Bill Stewart, porte-parole du groupe Neighbours Speak Up.

« Nous pensons que même une partie de ces résidences aiderait de nombreuses personnes à faire face à la crise du logement. » — Une citation de Bill Stewart, porte-parole du groupe Neighbours Speak Up

Les membres du groupe Neighbours Speak Up Photo : Gracieuseté : Bill Stewart

Une défenseure du logement de la côte sud, Kristi Tibbo, dit qu'elle voit l'impact profond du secteur relativement nouveau de la location de vacances dans des communautés comme Lunenburg, Chester et Mahone Bay.

Tout un groupe de logements est retiré aux familles locales qui veulent acheter des maisons dans lesquelles elles aimeraient rester et grandir , explique celle qui oeuvre à l’Association Open Doors de la côte sud.

Des logements et des maisons sont retirés du marché parce que les propriétaires peuvent percevoir des prix plus élevés auprès des vacanciers.

Ensuite, nous assistons à une hausse des loyers , explique-t-elle. D'autres propriétaires indépendants vont voir les prix et les gens qui louent, et donc eux aussi vont augmenter leurs loyers.

Elle dit que ça peut avoir des effets traumatisants sur les familles et la communauté , en plus d'avoir un impact sur la santé mentale et physique des gens .

Portrait inquiétant

Dans la municipalité régionale d'Halifax, le taux d'inoccupation est de 1 % et la région compte maintenant plus de 2000 locations à court terme. Là-dessus, 1 630 sont des maisons entières , dont environ la moitié ont entre deux et cinq chambres.

Des résidents d'Halifax, déplorent que des résidences soient louées sans que les propriétaires y vivent, ce qui crée une foule de problèmes selon eux. Photo : Getty Images / John MacDougall

Ce chiffre a plus que doublé au cours des dernières années.

En 2019, un rapport du groupe de recherche sur la politique et la gouvernance urbaines de l'Université McGill dénombrait 740 maisons en locations à court terme à Halifax.

Au printemps, le ministre du Tourisme, Pat Dunn, a présenté un amendement à la Loi sur l'enregistrement des hébergements touristiques qui doit exiger que toutes les locations à court terme soient enregistrées.

Mais plus de six mois plus tard, les règlements n'ont pas encore été élaborés et le projet de loi n'est pas devenu loi. Selon le ministère provincial des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, les responsables travaillent à l'entrée en vigueur des modifications et à la mise à jour des règlements.

Le groupe Neighbours Speak Up affirme que ce retard entrave les progrès.

En attendant, les municipalités sont impuissantes , dit Bill Stewart Stewart. Je veux vraiment voir le gouvernement adopter ses règlements et proclamer la loi le plus tôt possible.