Des policiers de l’île Manitoulin formés pour intervenir auprès des personnes en crise

C’est la compagnie texane SolutionPoint+ qui a élaboré la formation et qui a formé les agents.

Le sergent-détective Todd Fox, du Service de police UCCM Anishnaabe, affirme que la formation apprend aux agents à s'en tenir à la règle des 80-20 , selon laquelle ils passent la plupart de leur temps à écouter une personne en crise et la laissent parler à 80 %.

L’écoute active permet selon lui aux policiers d’orienter la personne vers les services qui peuvent l'aider. Dans de nombreux cas, il s'agit de services de santé mentale.

Les gens qui sont enclins à la crise sont généralement aux prises avec des problèmes de santé mentale , affirme M. Fox.

Le cours de cinq jours est l'une des composantes du programme Lighting the Fire Within, qui vise à lutter contre la violence domestique dans la région.

Taylor Sayers, directrice des services généraux du Service de police UCCM Anishnaabe, affirme que les autres composantes du programme comprennent un programme d'intervention appelé N'Debwewin et un programme scolaire, qui permet aux policiers d’établir des relations de confiance avec les enfants de la région.

Mme Sayers affirme que le programme scolaire comprend un camp de hockey où les policiers établissent des liens avec les élèves par le biais du sport.

Il s'agit vraiment d'établir une relation de confiance entre la police, la communauté et les enfants au sein des écoles , affirme-t-elle.

Selon Mme Sayers, Lighting the Fire Within comporte également un volet culturel, qui aide les policiers à comprendre l'effet que les traumatismes intergénérationnels peuvent avoir sur eux et sur les gens de la communauté.

Lorsque l'on examine le contexte historique de la création de la police dans les communautés autochtones, on constate qu'une certaine méfiance s'est développée au fil du temps , explique-t-elle.

Il est de notre ressort de comprendre cela et de répondre efficacement et de manière appropriée envers les personnes avec lesquelles nos agents de police interagissent , ajoute-t-elle.

Mme Sayers affirme que l'objectif du service de police est que tous les agents suivent le programme Lighting the Fire Within, qui comprend le cours de réponse aux crises.

Mais si certains agents ne peuvent pas participer à certains cours, Mme Sayers a précisé que les mêmes thèmes vont revenir tout au long du programme.

Pas assez de formations pour désamorcer les crises.

Todd Fox a suivi la formation de cinq jours en septembre, il affirme que celle-ci lui a permis de devenir un meilleur policier.

Ce cours m’a permis de mieux comprendre les facteurs sous-jacents qui sont associés aux personnes qui tombent en crise ou qui se trouvent dans une situation de crise , affirme M. Fox.

Lui qui est policier depuis 15 ans, il affirme que la formation était plus approfondie que tout autre cours qu'il avait reçu sur l'intervention de crise.

Selon lui, les policiers reçoivent de nombreuses heures de formation sur l'utilisation de leurs armes à feu, mais la formation à l'intervention de crise est brève en comparaison.

La plupart des agents ne semblent pas faire face à des situations où ils devront faire usage de la force létale avec une arme à feu , affirme-t-il.

Cependant, cela étant dit, sur le contraste, les agents répondent constamment aux personnes en crise et les aident , ajoute-t-il.

M. Fox affirme que jusqu’à maintenant dans sa carrière, qu’il n'a jamais eu à dégainer son arme à feu et à la pointer sur quelqu'un.

Il n’était toutefois pas en mesure de compter sur ses doigts le nombre de fois où il a répondu à une personne en crise.

Avec les informations de Jonathan Migneault de CBC.