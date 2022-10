Le Manitoba offre 5,5 millions de dollars à Winnipeg pour accueillir la Coupe Grey

Cet événement serait bénéfique pour la province et pour Winnipeg, selon la première ministre, qui précise que la Ville devrait offrir 1,5 million de dollars supplémentaires pour soutenir cette candidature.

D’après Heather Stefanson, Winnipeg est un choix naturel, étant donné les victoires consécutives des Blue Bombers lors des deux derniers championnats.

« Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un avantage important, non seulement pour notre ville, mais aussi pour notre province. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

Célébrer la coupe à la maison

En 2015, la dernière fois que Winnipeg a accueilli le championnat de la Coupe Grey, environ 22 000 visiteurs ont pris part aux célébrations d'une semaine qui se sont terminées par une victoire de 26-20 des Elks d’Edmonton sur les Redblacks d’Ottawa.

Sur le terrain, les Bombers ont continué à dominer cette saison. La fin de semaine dernière, le club a décroché la première place de la division Ouest de la Ligue canadienne de football (LCF), grâce à une victoire de 48-11 sur les Elks d'Edmonton.

Les Blue Bombers demeurent les rois du football canadien dans les dernières années. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Les Blue Bombers accueilleront la finale de division le dimanche 13 novembre au stade IG Field.

Cependant, les responsables de la LCF n’ont pas encore communiqué la date du dévoilement des villes qui succéderont à Hamilton, la ville hôte du championnat en 2023.

À n’importe quel prix

Cette aide du Manitoba arrive à un moment où la province est toujours aux prises avec une situation déficitaire.

La province enregistre un déficit annuel depuis 2009, à l'exception de l’année 2019-2020. Pour l'exercice qui se termine en mars prochain, le déficit devrait s'élever à 202 millions de dollars.

Heather Stefanson s'attend à ce que les avantages économiques du championnat l'emportent sur les coûts de l'événement.

Le Manitoba estime ainsi que l'accueil d’un tel événement ajouterait 90 millions de dollars à l'économie et fournirait 8,2 millions de dollars en recettes fiscales provinciales.

Le soutien financier de la province serait plus important qu'en 2015. C'est également plus que les récentes offres gagnantes dans les autres provinces.

En effet, le gouvernement de l'Ontario a versé 3 millions de dollars pour deux Coupes Grey à Hamilton, en 2021 et en 2023. De son côté, la société de la Couronne Tourism Saskatchewan a offert 3 millions de dollars pour organiser la finale de cette année à Regina.

Selon Heather Stefanson, le Manitoba offre plus d'argent en partie parce que le nombre d'équipes souhaitant accueillir le championnat est de plus en plus élevé.