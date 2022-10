Les Gaspésiens veulent un siège au Conseil des ministres

Le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie a adopté une résolution mardi soir en ce sens. La population a choisi la CAQ et je pense que c’était dans cette optique-là. La population a été vers le fait qu’on voulait se rapprocher du pouvoir. Donc pour se rapprocher du pouvoir, il faut avoir quelqu’un qui est représentatif à la table des décideurs au sein du gouvernement, fait valoir le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie , Guy Bernatchez.

« Je ne veux pas dicter au premier ministre quoi faire, sauf que je veux le sensibiliser à l’importance d’avoir quelqu’un de la région à la table de décideurs. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie

L’ex-député de Gaspé Gaétan Lelièvre a été le dernier élu à faire partie du Conseil des ministres. Il avait été nommé ministre délégué aux Régions et ministre responsable de la région de la Gaspésie–îles-de-la-Madeleine. C’était il y a dix ans sous le court mandat du gouvernement de Pauline Marois.

Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie Photo : Radio-Canada

Comme à cette époque, Guy Bernatchez suggère un ministre ou un ministre délégué dans certains secteurs ciblés comme les pêches, la forêt ou le tourisme.

D’avoir quelqu’un près de nous pour faire avancer nos dossiers à la table des décideurs au gouvernement, d’avoir un ministre ou une ministre déléguée dans ces différentes facettes-là pour la région, ce serait vraiment un gros plus pour nous , précise-t-il.

Moins de ministres multi-régionaux

Avant la dissolution de l’Assemblée nationale, comme il n’y avait aucun élu de la CAQ dans la région gaspésienne, c’était le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et député de Charlesbourg, Jonatan Julien, qui était responsable de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et aussi de la Côte-Nord.

Je ne veux pas avoir quelqu’un noyé dans trois ou quatre régions comme on l’a vu dans le passé. Ça prendrait quelqu’un de notre région et qu’il soit ministre de la Gaspésie , ajoute Guy Bernatchez.

Le maire de Gaspé, préfet de La Côte-de-Gaspé et président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, abonde dans le même sens que le préfet de la Haute-Gaspésie. Un ou une ministre pour tout l’Est-du-Québec n’est pas souhaitable pour Daniel Côté.

Il rappelle que le premier ministre a toutes les cartes en main pour favoriser une telle représentation régionale. Dans une perspective où une très vaste majorité des députés de l’Est-du-Québec sont sous la bannière de la CAQ, le premier ministre a l’embarras du choix pour en nommer quelques-uns responsables de notre région , fait valoir M. Côté.

« Je respecte le travail du premier ministre et je pense que c’est de bon aloi que chaque région ait son ministre responsable. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé

J’ose espérer que la Gaspésie–Les-Îles, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord aient leur ministre délégué et idéalement que le choix sera fait parmi les députés qui sont directement sur le territoire concerné ou le plus près possible , fait valoir M. Côté.

Un ministre délégué aux Pêches?

Avec des candidats gaspésiens élus au pouvoir, certains espèrent que certains secteurs propres à la région soient mieux représentés au gouvernement. C'est le cas de l’industrie des pêches, notamment, où la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se démarque avec trois ports, Cap-aux-Meules, Rivière-au-Renard et Sainte-Thérèse-de-Gaspé, où s'effectue la majorité des débarquements du Québec.

Si on pense à élargir le nombre de ministres, dit-il, il faudrait peut-être éventuellement penser à avoir un ministre pour le secteur des pêches , commente le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr.

« Avec les défis qu’on a dans le secteur au niveau des investissements ou au niveau des infrastructures, ça serait une bonne nouvelle. » — Une citation de Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

M. Cyr considère néanmoins que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, comme le ministre responsable de la région, Jonatan Julien, ont fait un bon travail.

Grande-Rivière a bien des projets de développement dans le secteur des pêches (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Actuellement, c’est le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) qui gère le secteur des pêches. Il n’y a jamais eu de ministère, seul le Parti libéral du Québec (PLQ) en a fait une promesse.

C’est d’ailleurs le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, qui s’était déplacé pour annoncer la candidature de Stéphane Sainte-Croix dans Gaspé, qui a été élu le 3 octobre dernier.

Pour le directeur général de la Coopérative des capitaines propriétaires de la Gaspésie, Claudio Bernatchez, un représentant des circonscriptions gaspésiennes nommé comme ministre délégué à ce secteur aurait son intérêt.

Il souligne que face aux provinces de l’Atlantique, le Québec est souvent désavantagé.

D’avoir quelqu’un de dévolu à ça à temps plein, une personne additionnelle avec un certain pouvoir politique serait quelque chose de vraiment bon pour le Québec, parce que sur l’échiquier des pêches dans l’est du Canada, on est un peu le parent pauvre , observe Claudio Bernatchez.

Le préfet de la Haute-Gaspésie n’en pense pas moins : Une fois assis à la table des décideurs, un coup rentré dans la forteresse, c’est à ce moment que tu peux faire dossiers d’enjeux qui touchent la région.