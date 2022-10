L’état du lac Mégantic inquiète des citoyens

Des citoyens de Lac-Mégantic s’inquiètent de ce qu’ils jugent être une détérioration historique de la santé du lac de leur ville. Ils estiment que les autorités n’en font pas assez, alors que les premiers signes inquiétants ont été signalés il y a près de 15 ans. La Ville et la MRC du Granit se défendent et assurent être proactives dans le dossier.

Des algues recouvraient récemment une bonne partie d’une baie du lac Mégantic, à peine quelques jours après une importante éclosion d’algues bleu-vert. Selon, le porte-parole du Groupe citoyens Baie-des-Sables, Robert Bellefleur, ce sont des signes que la qualité de l’eau du lac se dégrade.

En grande quantité [comme ça], [des algues] qui se déposaient sur mes berges, je n’avais jamais vu ça auparavant.

« C’est un SOS. Il faut protéger notre lac. On est arrivé à un point de non-retour actuellement par rapport à la gravité du problème. » — Une citation de Robert Bellefleur, porte-parole du Groupe citoyens Baie-des-Sables

Les membres du regroupement demandent des gestes concrets pour améliorer la situation.

Selon eux, le mauvais contrôle de l’érosion causée par le développement immobilier est en partie responsable de la dégradation de l’eau.

Augmentation des quantités d'eau

De plus, les quantités d’eau qui se retrouvent dans certains ruisseaux se déversant dans le lac auraient fortement augmenté ce qui amène une entrée massive de sédiments dans le lac. Ça se situe entre 400 et 600 % de plus pour les débits de pointe , précise la coordonnatrice de projets au Comité de bassin versant de la rivière Chaudière ( COBARIC ), Marie-Ève Théroux.

Une situation idéale pour la prolifération d’algues et qui est décriée depuis longtemps par des riverains qui estiment que les premières interventions de sensibilisation ont été faites il y a une quinzaine d’années.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, affirme que la Ville est proactive dans le dossier, notamment avec l'adoption d'un plan d'action en 2020. Il y a plus de 70 % des actions qui sont complétées. On fait le maximum, je pense, de ce que l’on peut faire. Notre lac, c’est clairement une priorité, c’est clairement le joyau de notre région et de la ville.

La Ville attend l’autorisation du ministère de l’Environnement pour aménager un bassin de rétention des sédiments. On parle de près d’un million de dollars pour ce projet-là qui est juste en amont de la rue Baie-des-Sables, alors ça va régler une partie du problème , assure Mme Morin.

La MRC du Granit a aussi adopté un règlement pour que les nouveaux chantiers soient moins dommageables pour l’environnement. Des formations sont offertes aux professionnels pour leur permettre de bien appliquer le règlement.

De l'aide financière réclamée

Le COBARIC constate cependant que les Municipalités pourraient en faire plus. Les Municipalités, les MRC ne sont pas nécessairement prêtes à mettre elles-mêmes l’argent, c’est toujours une question d’argent , exprime Marie-Ève Théroux.

La mairesse, quant à elle, sollicite l’aide gouvernementale. Il va falloir que les gouvernements supérieurs soutiennent davantage les Municipalités pour nous permettre de mettre en œuvre nos projets et plus rapidement.

Les citoyens, eux, espèrent que les gestes nécessaires seront posés pour que les prochaines générations puissent à leur tour bénéficier du lac Mégantic.

Avec les informations de Thomas Deshaies