1,9 M$ pour des terrains de tennis et de pickleball à Sept-Îles

Le projet de construction de quatre terrains de tennis et de quatre terrains de pickleball, ou tennis léger, au parc Bruno-Pauletto de Sept-Îles, ira de l'avant.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a approuvé la demande d'emprunt de 1,9 M$ de la Ville de Sept-Îles pour ce projet.

Le parc Bruno-Pauletto est situé derrière l'école secondaire Jean-du-Nord.

Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2022 et seront terminés en 2023, explique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

On va commencer par l'excavation et le remblai pour avoir une bonne compaction. L'année prochaine, on va procéder à l'asphaltage, les clôtures, les lignages, les choses comme ça , dit-il.

Le directeur général de la ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Lors de la séance du conseil municipal de Sept-Îles du 27 juin dernier, la Ville avait décidé que l’entreprise Les Locations de l’Anse de Sept-Îles serait celle qui construirait ces huit terrains de tennis et de pickleball.

De plus en plus d’adeptes du pickleball

Le pickleball est un sport qui allie des éléments du tennis, du tennis de table et du badminton. La balle est propulsée de part et d'autre d’un filet à l’aide de raquettes en plastique. Le sport connaît une grande croissance au Canada.

Avec les informations de Laurence Vachon