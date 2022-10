Des élus et des policiers d’Ottawa témoigneront à la Commission sur l’état d’urgence

En plus du premier ministre Justin Trudeau et de sept ministres fédéraux , certains élus municipaux ainsi que des policiers d’Ottawa figurent sur la liste de témoins appelés à comparaître lors de l'enquête publique sur le recours sans précédent à la Loi sur les mesures d'urgence, utilisé pour mettre fin au convoi des camionneurs, l’hiver dernier.

Parmi les figures locales, on retrouve le maire sortant Jim Watson, et une personne en lice pour le remplacer, Catherine McKenney, qui espère accéder à la mairie aux élections du 24 octobre.

Catherine McKenney, qui témoignera vendredi, a convenu qu’il s’agit d’une période chargée .

Cela aurait été plus facile si l’enquête avait eu lieu après la campagne électorale, mais c’est absolument nécessaire. Nous devons savoir ce qui s’est passé, pourquoi notre ville a été assiégée, afin que cela n’arrive plus jamais.

À l’époque, Catherine McKenney, qui représentait les citoyens du quartier Somerset, avait fait partie d’un groupe d’élus municipaux qui dénonçaient vivement la situation.

De la fin janvier jusqu’au 19 février, des manifestants de partout au pays ont convergé vers le centre-ville d’Ottawa, le paralysant pendant près de trois semaines afin de dénoncer les mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Une importante opération policière a permis de mettre fin à l'occupation qui a duré trois semaines (archives). Photo : AFP via Getty Images/ANDREJ IVANOV

Ce convoi de camionneurs a fait des petits : d'autres mouvements ont eu lieu à Québec, au pont Ambassador, qui relie Windsor à Détroit, et au poste frontalier de Coutts, dans le sud de l'Alberta.

Après des semaines marquées par une inaction policière qui a forcé le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, à démissionner, le gouvernement libéral fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence, le 14 février. Cela a ainsi accordé des pouvoirs extraordinaires temporaires aux forces policières afin d'expulser les manifestants. La loi permettait aussi aux banques de geler les comptes bancaires et les cartes de crédit des manifestants.

Les images de ces deux hommes dans un jacuzzi pendant l'occupation du centre-ville ont été virales (archives). Photo : AFP via Getty Images/JOE KLAMAR

La participation à tout événement considéré comme un rassemblement illégal, comme la manifestation du convoi d'Ottawa, est devenue illégale. Le recours à la Loi sur les mesures d'urgence a également facilité la participation d'agents de l'extérieur de l'Ontario aux opérations visant à mettre fin aux protestations.

La loi a été révoquée le 23 février, après que la police ait réussi à dégager les rues d'Ottawa. Selon la loi, une enquête sur l'utilisation de la Loi sur les situations d'urgence doit être ouverte dans les 60 jours suivant la révocation de la déclaration.

Ce à quoi il faut s’attendre vendredi et après

Catherine McKenney témoignera vendredi, aux côtés du conseiller sortant Mathieu Fleury. Les deux avaient vivement critiqué la réaction de la Ville d’Ottawa lors de l’occupation.

Le témoignage de Jim Watson se fera quelques jours plus tard, tout comme celui de sa rivale politique, la conseillère sortante Diane Deans. Au beau milieu du convoi, cette dernière a été remerciée de son poste de présidente de la Commission de services policiers d’Ottawa au terme d’une réunion remplie de tensions autour de la table du conseil municipal.

Cela a laissé des traces, au point qu’elle a finalement annoncé, au mois de juin, qu’elle mettait un terme à sa carrière de politicienne. Elle avait pourtant manifesté son intérêt de se porter candidate à la mairie d’Ottawa quelques semaines avant l’arrivée du convoi des camionneurs.

Mme Deans a affirmé qu'elle était impatiente d'entendre le témoignage du maire sortant, y compris les raisons pour lesquelles son bureau a négocié avec les manifestants un plan visant à rediriger les camions sur la rue Wellington, alors qu'elle était déjà encombrée de véhicules de protestation.

Le jour de son embauche, Peter Sloly (à droite) était loin de se douter qu'il allait devoir quitter la même semaine que Diane Deans (à gauche) en plein convoi (archives). Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

L’ex-chef de police Peter Sloly a d’ailleurs témoigné la semaine dernière devant un comité parlementaire où il a déclaré que la police d’Ottawa n’avait pas participé aux négociations et qu’il n’aurait pas appuyé l’idée de laisser entrer plus de véhicules dans les zones rouges .

En entrevue à CBC News, Diane Deans a abondé dans le même sens, rappelant avoir prévenu le chef de cabinet du maire qu’elle n’était pas en accord avec cette décision.

Ils m’ont répondu de me rallier ou de me taire. Je pensais que c’était une erreur. Je le pense encore.

Mis au parfum des commentaires de Diane Deans, le bureau du maire Jim Watson a rétorqué que le principal intéressé ne ferait aucun commentaire public avant de témoigner la semaine prochaine. Si l’échéancier est respecté, il doit témoigner mardi.

Avant son arrestation, Pat King (à gauche) a enchaîné les Facebook Live pendant le convoi (archives). Photo : AFP via Getty Images/ED JONES

Pas un blâme, mais une leçon

Le professeur agrégé de criminologie à l'Université d'Ottawa, Michael Kempa, estime que l’examen de cet épisode pourrait permettre de mieux comprendre pourquoi les agences impliquées n’ont pas coordonné leurs réponses pendant la crise du convoi.

Il ne s’agit pas d’un blâme, mais d’une leçon à tirer.

Le professeur souhaite également en apprendre davantage sur le désaccord entre Peter Sloly et le gouvernement fédéral à savoir si la police d’Ottawa avait suffisamment de ressources, ou non, pour pouvoir mettre fin elle-même aux protestations beaucoup plus tôt.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, avait demandé le 11 février à la police d’Ottawa de faire leur travail . Quatre jours plus tard, Peter Sloly démissionnait. La semaine dernière, ce dernier a maintenu que la grande majorité des 2000 policiers provenant d’autres juridictions étaient arrivés après son départ.

Nous devons éclaircir ce point , selon M. Kempa.

En tout, 65 personnes devraient témoigner entre le 13 octobre et le 25 novembre. En plus des représentants du Service de police d'Ottawa, de la Gendarmerie royale du Canada et du Bureau du Conseil privé, des organisateurs du convoi, comme Tamara Lich, Steeve Charland, Pat King et Chris Barber, sont également attendus.

Aux yeux de Michael Kempa, il est logique que la Commission reçoive des témoins civils et le personnel de la Ville d’Ottawa avant de passer aux niveaux supérieurs, comme Justin Trudeau.

L'objectif de cette enquête est d'examiner quelles informations le gouvernement fédéral avait en main lorsqu'il a déclaré l'urgence. En commençant sur le terrain et en remontant à la police locale, puis aux organisateurs du convoi et enfin, au gouvernement fédéral, la Commission présente ou construit en quelque sorte ce tableau.