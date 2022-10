Projet d’agrandissement de Cooke Aquaculture près de Liverpool : risqué dit le MPO

Pêches et Océans Canada (MPO) a publié son rapport d’impacts du projet d'agrandissement de la ferme de saumon d’élevage de Cooke Aquaculture dans la baie de Liverpool.

Cette évaluation des risques ne recommande pas l'approbation ou le rejet de l'expansion qui est devant les organismes de réglementation provinciaux en attente d'une audience.

Cooke Aquaculture, par l'intermédiaire de sa filiale Kelly Cove Salmon, souhaite augmenter la taille de sa ferme piscicole à Coffin Island et ajouter deux autres sites à proximité à Mersey Point et Brooklyn.

Si elle est approuvée, la production de chaque site serait de 660 000 saumons, soit une augmentation de 370 % du nombre de poissons d'élevage dans la baie.

« C'est une énorme expansion et ça place la Nouvelle-Écosse sur un tout nouveau territoire! » — Une citation de Simon Ryder-Burbidge, coordonnateur marin du Centre d'action écologique

Le MPO a évalué plusieurs points dans son rapport :

les risques liés à l'utilisation de médicaments approuvés contenus dans les aliments pour poissons et les bains de pesticides;

l'impact des matières organiques sur le fond marin;

le potentiel d'enchevêtrement;

l'effet sur le saumon sauvage;

et l'effet cumulatif de l'augmentation avec d'autres activités humaines en cours dans la baie de Liverpool.

Le rapport note que Cooke n'utilise pas de produits antiparasitaires approuvés dans la baie. Il note aussi que l'entreprise n'a pas rapporté d'évasion depuis que Cooke a repris le bail en 2010.

L'entreprise affirme qu'il n'y a pas de problème de pou du poisson sur son site actuel.

Le 13 juillet 2017, des travailleurs de Cooke Aquaculture, près de Blacks Harbour au Nouveau-Brunswick, s'apprêtent à placer des saumons d'élevage dans un bassin de peroxyde d'hydrogène pour les traiter contre le pou du poisson, un parasite. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Le rapport d’impact évalue les risques liés aux produits chimiques qu'ils soient ou non utilisés. Il a constaté que le fond marin jusqu'à 3,8 kilomètres d'un site pouvait être exposé aux médicaments contenus dans les aliments provenant des déchets, si ces médicaments venaient à être utilisés.

Le homard et le crabe se trouvent aussi dans des zones d'exposition à des produits de traitement de la santé des poissons qui seront utilisés.

Des restrictions sur l'utilisation de l'azaméthiphos, un traitement contre le pou du poisson, sont susceptibles de s'appliquer de novembre à mai, lorsque les parcs à homard situés à moins d'un kilomètre des sites proposés sont opérationnels.

Le MPO dit que de faibles niveaux d'oxygène causés par l'étouffement des sédiments se sont produits sur le site actuel. Mais il indique que ce problème peut être transitoire, car le fond marin est périodiquement réinitialisé par les vagues et les tempêtes.

Saumon dans une ferme d'élevage de Cooke Aquaculture, dans le Maine en 2008. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Pêches et Océans Canada croit que l'expansion proposée va entraîner une augmentation de la proportion d'évadés dans la plupart des rivières à moins de 200 kilomètres de chaque côté des sites de la baie, ce qui augmentera le risque de croisement avec le saumon sauvage.

La population de saumon sauvage de l'Atlantique le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse est déjà en grave difficulté.

Réactions de Cooke Aquaculture

Le porte-parole de Cooke, Joel Richardson, affirme que l’entreprise vient de recevoir le document du MPO et qu’elle a commencé à le regarder.

Joel Richardson, porte-parole de Cooke Aquaculture. Photo : Radio-Canada

Les éléments soulevés par le MPO semblent tous déjà traités dans le document de demande technique et scientifique de Kelly Cove Salmon au ministère des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse , dit-il.

Il a contesté un risque identifié par le MPO selon lequel l'augmentation proposée de la superficie totale louée pourrait rendre le homard inaccessible à la pêche traditionnelle du homard dans la baie de Liverpool .

Joel Richardson rappelle que la pêche côtière au homard et ses élevages de saumon coexistent.

Nous autorisons les pêcheurs de homard à entrer dans nos zones de location pour installer des casiers et ils ont beaucoup de succès partout où nous opérons, y compris à notre ferme existante de Coffin Island dans la baie de Liverpool.

Impacts écologiques potentiels importants

Le coordinateur marin du Centre d'action écologique Simon Ryder-Burbidge prédit que l'expansion entraînera des poux de mer avec elle.

Nous n'avons pas vu beaucoup de poux du poisson jusqu’à maintenant, mais nous savons qu'avec l'afflux de plus de cages et de plus de poissons, les poux du poisson sont très probables , dit-il. Donc, nous nous attendons à ce que cet impact se produise. Ce n'est qu'une question de temps!

Il s’inquiète aussi au sujet des pesticides qui risquent d’être rejetés dans l'eau et de leurs impacts potentiels sur les homards, les crabes et les oursins .

Simon Ryder-Burbidge soulève aussi le potentiel d’évasion et l’impact que ça aurait sur les populations de saumons sauvages très fortement affaiblies de la région .