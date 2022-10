COVID-19 : le vaccin contre Omicron désormais offert à tous les adultes au N.-B.

Depuis mardi, les personnes âgées d’au moins 18 ans sont admissibles à recevoir une dose de rappel d’un vaccin bivalent contre la COVID-19 si cinq mois se sont écoulés depuis leur dernière vaccination ou depuis qu’ils ont contracté la maladie, et ce, peu importe le nombre de doses qu’ils ont déjà reçues , explique le médecin-hygiéniste en chef adjoint par intérim, Yves Léger.

Les vaccins bivalents ciblent à la fois la souche originale du virus SRAS-CoV-2 et le variant Omicron.

La réponse immunitaire à ce genre de vaccin est une nette amélioration comparativement à celle entraînée par les vaccins précédents dans le contexte des nombreux sous-variants d’Omicron, selon Benoît Barbeau, professeur de virologie à l'Université du Québec à Montréal.

On dit bivalent, c’est-à-dire qu’il a l’information qui représente le virus d’origine et l’information qui représente ce qu’on appelle le BA.1 ou BA.4 et BA.5. Si bien que lorsque vous allez être vaccinés, il est certain que votre réponse sera meilleure, plus diversifiée, mais mieux adaptée [à] la réalité à laquelle on se confronte actuellement et surtout à la panoplie de différents variants qui circulent , explique Benoît Barbeau lors d’une entrevue accordée mardi au Téléjournal Acadie.

Les vaccins bivalents produits par les entreprises Moderna et Pfizer sont approuvés au Canada. Le professeur Barbeau recommande aux gens de ne pas hésiter entre les deux. Je crois qu’avec la montée du nombre de cas en ce moment, ce qui est disponible, prenez-le , dit-il.

Les doses de rappel sont offertes dans les pharmacies. La santé publique compte organiser aussi des séances de vaccination dans certaines régions de la province.

Les personnes âgées de 12 à 17 ans qui courent un risque plus élevé de complications graves de la COVID-19 étaient déjà admissibles à recevoir ce vaccin.

La vaccination contre la grippe

La campagne provinciale de vaccination contre la grippe a aussi commencé mardi. La santé publique recommande que toutes les personnes âgées d’au moins 6 mois se fassent vacciner.

Le service est offert gratuitement par les pharmacies ou d’autres fournisseurs de soins de soins primaires, dont les médecins, les infirmières praticiennes et la santé publique.

Les gens peuvent recevoir simultanément le vaccin contre la grippe et celui contre la COVID-19 en toute sécurité, assure la santé publique.

Les étudiants provenant de l’extérieur du Nouveau-Brunswick peuvent se faire vacciner contre la grippe par l’entremise des services de santé aux étudiants de leur établissement postsecondaire.

Les nouveaux résidents et les non-résidents qui n’ont pas encore une carte d’assurance-maladie peuvent se faire vacciner gratuitement contre la grippe dans une pharmacie.