Un incendie a causé des dommages « importants » au bâtiment utilisé pour servir des repas, fournir des conseils et intervenir en cas de crise pour les personnes vulnérables à Ottawa.

L’incident s’est déclaré mardi matin dans cette église du quartier chinois d’Ottawa, laissant ses responsables se démener pour trouver un nouvel endroit afin de servir des repas et fournir des conseils et des programmes d'intervention en cas de crise.

C’est le début d'une crise très importante , a expliqué Peter John Hobbs, directeur général des ministères communautaires du diocèse anglican d'Ottawa.

En entrevue à CBC , quelques heures seulement après que le feu ait été maîtrisé à l’église St-Luke, il a souligné deux détails particulièrement poignants.

Le premier, c’est que les fidèles avaient prévu de se rassembler dans ce lieu de culte, dimanche prochain, pour en marquer le 100e anniversaire et le 150e anniversaire de la paroisse elle-même.

Vous pouvez donc imaginer à quel point il s’agit d’une perte importante pour la communauté , a-t-il déclaré.

Le deuxième, c’est l’impact que cet incendie aura sur ceux qui en fréquentent le centre d'accueil communautaire, la Table St-Luke.

Des centaines de repas distribués chaque semaine

Avant l'incendie, la Table St-Luke offrait des services sans rendez-vous cinq jours par semaine, et ce, depuis près de 40 ans.

Le programme s'adresse aux personnes en situation de pauvreté et malades. Selon M. Hobbs, le site sert entre 80 et 120 petits-déjeuners cinq jours par semaine et autant de repas le midi.

Les gens se rassemblaient pour le petit-déjeuner et la programmation du matin, mardi, lorsque l'alarme incendie a commencé à retentir, a raconté le représentant du diocèse anglican d'Ottawa. Le sous-sol a alors dû être évacué.

Le feu a finalement été maîtrisé, mais les dégâts sont importants. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Pour l'instant, la Table St-Luke est fermée, mais l'équipe espère toujours trouver d'autres moyens de poursuivre sa programmation.

En attendant, nous allons continuer à fournir des services , a assuré M. Hobbs. Nous ne pourrons pas utiliser l'espace que nous utilisions auparavant, mais la Table de St-Luke fait partie d'un plus grand réseau géré par notre diocèse.

M. Hobbs a déclaré qu'un certain nombre de ces services pourront être gérés par ces organismes sœurs.

Il y a beaucoup de dégâts à l'étage et pas mal de dégâts d'eau au sous-sol , a-t-il précisé.

Le service d'incendie a déclaré que l'incendie avait commencé dans un orgue, au premier étage. Le feu était en grande partie maîtrisé à 9 h 40 et personne n'a été coincé ni blessé.