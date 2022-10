10 ans de règne Xi Jinping: un modèle autoritaire qui se propage et menace l’ordre mondial

Dix ans après son arrivée au pouvoir, le président chinois autoritaire, nationaliste et répressif, Xi Jinping, a transformé la Chine et l’Asie. Son influence s’étend rapidement à la grandeur de la planète.

Le XXe congrès du Parti communiste chinois aura lieu dès le dimanche 16 octobre. Xi Jinping devrait hériter d’un troisième mandat historique. Sous son règne, la Chine est devenue une superpuissance, a gagné en influence et a développé ses capacités militaires.

Mais la Chine de Xi Jinping est aujourd’hui perçue de plus en plus comme une menace. Dès 2018, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie indiquaient que la Chine représentait leur plus grand défi. Quatre ans plus tard, la menace est non seulement militaire, mais elle se fait aussi sentir sur le front de la désinformation et de l’ingérence dans la politique intérieure de ces pays.

En entrevue à Radio-Canada récemment, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu, mettait en garde contre l’exportation du modèle autoritaire chinois. De nombreux experts estiment que la Chine, avec la Russie, veulent changer dramatiquement l’ordre mondial avec leurs vues anti-Occident.

Je pense que la Chine exporte son modèle autoritaire, oui. Nous le voyons également en termes de technologies de surveillance partagées avec d’autres gouvernements répressifs en Afrique, au Moyen-Orient et aussi en Asie , affirme la directrice de Human Rights Watch, Elaine Pearson en entrevue à Radio-Canada.

Il est certainement préoccupant que ces liens commerciaux en matière de sécurité se développent, mais aussi que les outils de répression qui ont été perfectionnés par le gouvernement chinois soient exportés vers d’autres pays.

Ce qui complique davantage les choses est le programme chinois des Nouvelles routes de la soie et de nombreux autres incitatifs économiques en Asie (et en Afrique). Beaucoup de ces gouvernements sont en mesure d’attirer des investissements étrangers en provenance de Chine , précise-t-elle également.

Les Nouvelles Routes de la soie sont au cœur de la stratégie d’influence de la Chine de Xi Jinping. Le programme annoncé en 2013, un an après son arrivée au pouvoir, a conduit à des investissements chinois en matière d’infrastructure dans 68 pays représentant 40 % du PIB .

Pour le directeur de l’Institut français des relations internationales, Thomas Gomart, cette initiative économique est un outil de restructuration de la gouvernance mondiale.

Quand l’ ONU refuse de débattre des exactions dans le Xinjiang

Une clôture surmontée de barbelés et de miradors ceinture le centre de formation professionnelle de Dabancheng dans le territoire du Xinjiang, en Chine. Photo : Reuters / Thomas Peter

Cette influence de la Chine dans les institutions mondiales se fait de plus en plus sentir. Le Conseil des droits de l’homme de l’ ONU a rejeté le 6 octobre une motion défendue par des pays occidentaux réclamant l’organisation d’un débat sur les exactions commises contre la minorité ouïgoure dans le Xinjiang.

La demande faisait suite à la publication au mois d’août d’un rapport sur de possibles crimes contre l’humanité dans cette région de l’ouest de la Chine.

La motion a été rejetée par 19 voix contre 17 avec 11 abstentions. Les pays africains ont soit voté contre la motion ou se sont abstenus. C’est seulement la deuxième fois en 16 années d’existence du Conseil des droits de l’homme de l’ ONU qu’une motion est rejetée.

Le rejet est perçu comme un sérieux revers pour l’Occident et les droits de la personne. La Chine autoritaire et répressive sert d’ailleurs de modèle à d’autres pays.

Le fait que le gouvernement chinois s’en soit tiré indemnes avec les crimes contre l’humanité dans des endroits comme le Xinjiang, avec le démantèlement de la démocratie à Hong Kong, malheureusement, il a donné un peu le feu vert aux gouvernements avec des dirigeants autoritaires dans des pays comme le Laos et le Vietnam , affirme Elaine Pearson en entrevue. Si le gouvernement chinois peut s’en tirer, pourquoi pas nous?

Human Rights Watch dit être préoccupé par la situation des droits de la personne pratiquement partout en Asie. En raison de l’influence chinoise, mais aussi parce que les yeux de l’Occident sont plus facilement attirés par la guerre en Ukraine que par les crises au Myanmar, au Sri Lanka ou en Afghanistan.

Si la Chine gagne en influence dans les organisations mondiales, l’opinion en Europe et en Occident est en déclin constant depuis l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir.

Dans une étude du Pew Research Centre publiée le 28 septembre, on constate que l’opinion négative de la Chine est passée de 27 % à 74 % au Canada entre 2001 et 2021. Près de la moitié des Canadiens sondés affirmaient ne pas avoir confiance en Xi Jinping sur la scène mondiale, ce qui correspond à l’opinion dans les autres pays sondés sauf Singapour et la Malaisie.