Les équipements audio d’une entreprise familiale de Calgary font le tour du monde

Les équipements audio spécialisés d’une entreprise familiale de Calgary, EMM Labs, sont utilisés dans les festivals de musique électronique et les clubs du monde entier. Leurs produits haut de gamme sont utilisés par des studios d'enregistrement, des ingénieurs de son, des collectionneurs de disques et autres mélomanes.

Leur convertisseur Meitner Audio, qui est très populaire auprès des animateurs et des promoteurs d'événements au niveau international, améliore la qualité des chaînes stéréos utilisées dans les raves et les clubs.

Selon Amadeus Meitner, la popularité du produit a augmenté depuis qu’il est utilisé par des animateurs de renom, comme Carl Cox et Sasha.

Il est allé dans pas mal de pays. Nous avons fait le grand festival Ultra Music, à Miami, et un autre grand événement que nous faisons chaque année est l'Amsterdam Dance Event, qui est une activation complète de la ville dans plus de 200 salles , raconte-t-il.

Le Calgarien, lui-même animateur, raconte que montrer aux gens ce qu’ils font lui a permis de rencontrer certaines de ses idoles et même de travailler avec elles.

Selon lui, les ingénieurs du son qui utilisent leur convertisseur audio sont assez impressionnés .

« Vous allez à un concert et vous recevez plus tard un message texte de l'ingénieur du son qui vous dit '’C'est incroyable'’. C'est la meilleure sensation du monde. » — Une citation de Amadeus Meitner, travaille pour l'entreprise familiale de Calgary EMM Labs

Les puces

La musique numérique est partout autour de nous, sur Spotify, sur des CD, via Bluetooth, et pour entendre cette musique, elle doit passer par un convertisseur , explique-t-il. Nous fabriquons ce convertisseur personnalisé qui ne repose pas sur des pièces génériques comme les puces utilisées dans les voitures, les téléphones et les ordinateurs portables.

Les convertisseurs de son de l'entreprise sont conçus et partiellement fabriqués à Calgary. Les boîtiers en métal sont fabriqués en Ontario.

Amadeus Meitner raconte que puisque leur entreprise fabrique ses propres puces, contrairement à plusieurs autres secteurs, ils n’ont pas été affectés par la pénurie de semi-conducteurs qui a marqué la pandémie.

Il ajoute que, malgré quelques retards dans la production et les pièces, l'entreprise s'est bien portée au cours des deux dernières années.

Avec les informations de Dan McGarvey