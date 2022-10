Une famille autochtone porte plainte contre l’Hôpital général de Regina pour maltraitance

La victime présumée, Thomas Favel, a été hospitalisée à la fin septembre en vue d’un traitement de dialyse pour une insuffisance rénale, et des complications associées à une pneumonie.

Il a affirmé que des infirmières l'ont plaqué contre son lit et l'ont immobilisé de force.

Je me suis réveillé et quand il m'a poussé j'ai atterri sur mes pieds, et je ne peux ni courir ni marcher très bien. a déclaré l'homme qui est membre de la communauté autochtone des Kawacatoose.

La famille de M. Favel a déclaré que la qualité des soins de santé de l'homme de 77 ans s'est détériorée depuis le mois de mai. Selon eux, il n'est plus autorisé à voir son médecin spécialiste de longue date, en raison d'un changement de politique de l'hôpital.

« Ma famille est indignée. C'est un aîné. Nous ne traitons pas nos aînés comme ça. J'ai pris soin de mes parents pour veiller à ce que nous les protégions. Ils sont notre vie, ils sont notre gagne-pain, ils sont notre colonne vertébrale. » — Une citation de Ann Ewenin, fille de Thomas Favel

La fille de M. Favel, Ann Ewenin quant à elle estime que la politique dans les hôpitaux pour les membres des Premières Nations doit changer.

Nous n'avons pas de connaissance en médecine, mais il est plus en sécurité avec nous ici que dans cet hôpital. Les soins dans les hôpitaux pour les Premières Nations doivent changer parce que nous comptons aussi. a-t-elle affirmé.

Pour la cheffe de la Première Nation de Kawacatoose, Lee-Anne Kehler, Il est impératif que les politiques, procédures et protocoles actuels fassent l'objet d'un examen plus approfondi.

« Nous serons très attentifs aux conclusions de l'enquête actuellement menée par le bureau du médiateur de la santé….Si nous voulons sincèrement avancer vers la vérité et la réconciliation d'une manière significative, il est important de reconnaître ces situations tout en aidant nos Premières nations à se guérir. » — Une citation de Lee-Anne Kehler, cheffe de la Première Nation de Kawacatoose

Il s'agit d'une affaire de droits de la personne, de discrimination raciale et de faute professionnelle médicale. Pour les infirmières qui n'ont pas été citées ... vous allez être citées. Nous allons le découvrir. Nous allons aller au fond des choses , a déclaré le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Bobby Cameron.

Dans un communiqué envoyé par courriel à CBC/Radio-Canada, l'Autorité de la santé de la Saskatchewan a déclaré qu'elle regrettait les préoccupations soulevées par cette famille. Elle a ajouté qu'elle enquêtera sur tous les incidents médicaux et de sécurité et parlera à la famille.

Selon la famille, l’aîné a été victime de racisme et de mauvais traitements à l'hôpital au cours des 14 dernières années.

M. Favel se rend toujours à l'Hôpital général de Regina trois jours par semaine pour subir des dialyses. Cependant, la famille a déclaré que l'homme craint l'hôpital et cherche maintenant à obtenir le transfert de ses soins au All Nations' Healing Hospital à Fort Qu'Appelle.

Avec les informations de Sara Maccagnan