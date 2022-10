Des coupes de cheveux et des cadeaux offerts à des garçons du Centre jeunesse

Il s’agissait de la deuxième édition. L’an dernier la barbière Catherine Barrette avait déjà réalisé une première édition seule, où elle a coupé les cheveux d'une quinzaine de garçons. Cette fois, elle en a fait une affaire de famille. Sa mère Nancy Barrette, également coiffeuse, a joint l'aventure, ce qui lui a permis de doubler le nombre de jeunes garçons de 6 à 17 ans qui ont hérité d’un look rafraîchi.

Les jeunes ont également eu droit à un panier-cadeau d'une valeur de 115 $ fourni grâce aux commanditaires qui ont accepté de participer. Il y avait entre autres un jouet, une carte-cadeau, une tuque, des gants, un savon artisanal, mais également un toutou.

Ce dernier élément était bien important pour Catherine Barrette.

Quand on arrive pour se coucher le soir, tout seul dans un centre jeunesse, je pense que d’avoir une doudoune, un petit peu d’amour… Les jeunes étaient tous contents et en plus j’avais choisi des toutous qui sont hot, je n’ai pas choisi n’importe lesquels. J’ai choisi des Bébé Yoda, des Groot dans les Gardiens de la galaxie. Oui c’est des toutous, mais c’est un peu comme des figurines. Ils étaient tous très contents , a-t-elle partagé.

Des paniers-cadeaux étaient aussi offerts. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

La directrice générale de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse, Karine Brassard, se réjouissait de voir une telle initiative citoyenne.

On n’a pas beaucoup d’initiatives comme ça. Peut-être que les gens n’osent pas. On a eu des journées coconnage avec les filles, mais aujourd’hui on mise sur les garçons. Donc on a eu des esthéticiennes qui ont fait des soins du visage qui sont venues avec nos adolescentes, des ateliers de bombes de bain, différentes choses, mais ça se fait en petites unités, en petits groupes , a indiqué Karine Brassard qui invite les gens à la contacter s’ils veulent imiter Catherine Barrette et proposer d’autres activités.

D'après un reportage de Simon Roy-Martel