Du nouveau pour les visiteurs et le bien-être des animaux au Refuge Pageau

D’entrée de jeu, au poste d’accueil, on commence dorénavant le visite du Refuge en traversant un corridor doté d'une animation 3D réalisée régionalement. Le comédien Alexandre Castonguay prête sa voix à des animaux qui rappellent la mission de réhabilitation du Refuge.

On a créé cet endroit pour que les gens comprennent ce qu’est le Refuge Pageau, pour qu’on n’ait plus quelqu’un qui dit: je suis allé et la cage était vide. On a bien beau le dire et le redire, le Refuge Pageau, c’est un peu le contraire d’un jardin zoologique. Les animaux sont ici parce qu’ils en ont besoin. Un endroit vide, c’est un endroit où un animal est passé et est parti (pour être relâché dans la nature après avoir été soigné). On veut que les gens comprennent ça et ne soient pas déçus, qu’ils comprennent l’essence de la mission du Refuge , explique le directeur général Félix Offroy.

La salle Louise-Pageau a été agrandie et dispose maintenant de plusieurs fenêtres qui permettent de s'y réunir tout en observant la faune et la nature du Refuge. Sur la droite, l'oeuvre de Valéry Hamelin. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La salle Louise-Pageau a été agrandie et entièrement fenestrée, ce qui permet de se réunir à l’intérieur tout en étant pratiquement au cœur de la faune et de la nature. Cette salle est prêtée aux organismes qui souhaitent l’utiliser, en échange d’une visite du site.

Regarder sans se faire voir

La grande nouveauté cette année, c’est toutefois l’agrandissement et le réaménagement de la pouponnière de réhabilitation dans l’ancien bâtiment de la ferme. Un écran spécialement traité permet aux visiteurs de voir les bébés orphelins se faire soigner par le personnel du Refuge, sans que les animaux ne les voient. Tout l’espace de travail a aussi été amélioré pour donner les soins.

Félix Offroy, directeur général du Refuge Pageau. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« Le but, c’est que les animaux ne s’habituent pas. Il y a deux choses dans la réhabilitation: l’imprégnation et l’habituation. Par ça, avec l’expérience et le fait qu’ils ne voient pas les gens, on réussit presque tout le temps à contrer l’imprégnation. Quand on ne peut pas, ce sont des animaux qui deviennent résidents. Mais là, on contre complètement l’habituation, qui est aussi importante dans la processus. » — Une citation de Félix Offroy, directeur général du Refuge Pageau

Le nouvel aménagement pour le centre de réhabilitation permet aux visiteurs d'observer les bébés orphelins de la pouponnière (à droite) sans que les animaux ne les voient. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Dans la même foulée, un nouveau corridor couvert permet aux visiteurs de voir les animaux en réhabilitation sans les déranger.

On avait certains doutes, mais ça marche vraiment, on le voit dans le comportement. Les animaux, ils mangent là. Avant, naturellement, quand il y avait des visiteurs, ils se cachaient. Là, ils font juste ce qu’ils feraient normalement. Ça donne un petit plus à la visite. Les animaux sont actifs même si on est là , souligne Félix Offroy.

Le corridor met aussi en valeur le travail artistique du sculpteur Jacques Baril et la chanson Le cœur est un oiseau de Richard Desjardins.

Un peu comme la pouponnière, le corridor de réhabilitation permet aux visiteurs de voir les animaux en réhabilitation sans que les animaux ne les voient. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un refuge dans le Refuge

Deux autres nouveautés sont présentes sur le site. D’abord, le petit camp en bois qui servait à présenter les différents attraits touristiques de la MRC Abitibi avant la pandémie a été déplacé sur le parcours. Il offre maintenant un refuge aux visiteurs à mi-parcours. C’est l’occasion de rencontrer les regrettés fondateurs Louise et Michel Pageau à travers deux heures de couverture médiatique.

La cabane située autrefois dans le secteur de la ferme a été déplacée sur le parcours et offre un refuge qui permet aux visiteurs de rencontrer Louise et Michel Pageau à travers leur couverture médiatique. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« Des gens qui ont bien connu Michel et Louise peuvent s'asseoir là pendant les deux heures au complet. Et en hiver, il va faire chaud. Ça va devenir le petit spot à tout le monde. Dans le fond, Michel et Louise ont créé un refuge et là, on a créé un refuge pour Michel et Louise. Ils le méritent bien », estime Félix Offroy.

La cabane située autrefois dans le secteur de la ferme a été déplacée sur le parcours et offre un refuge qui permet aux visiteurs de rencontrer Louise et Michel Pageau. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Depuis le mois de juillet, le Refuge Pageau offre aussi un volet immersif réalisé par Moment Factory dans le cadre du parc thématique sur l’eau Anisipi.