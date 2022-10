Les enjeux majeurs à Saint-Boniface vus par les candidats au poste de conseiller municipal

Les trois candidats au poste de conseiller municipal à Saint-Boniface, Mathieu Allard, Nicholas Douklias et Marcel Boille ont mené des campagnes chargées en propositions pour répondre aux attentes des résidents.

Plusieurs enjeux communautaires figurent dans leur programme électoral allant des préoccupations de sécurité à l’environnement en passant par les transports publics.

Selon les candidats, les préoccupations abordées sont largement partagées par les résidents du quartier.

Nicholas Douklias et Marcel Boille tentent de déloger le conseiller municipal sortant Mathieu Allard qui boucle son deuxième mandat.

Protéger et lutter contre l’insécurité

Dans les programmes de campagne des candidats, la sécurité est une priorité. Mathieu Allard et Nicholas Douklias s’accordent à dire qu’il faut s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité, comme la pauvreté, les opioïdes et l’itinérance.

Nicholas Douklias estime que les itinérants, même s’ils n’ont pas de maisons, font toujours partie de notre communauté, il faut les traiter comme tels .

Nicholas Douklias, entrepreneur et gérant du restaurant familial Helios a grandi à Saint-Boniface, il se présente comme conseiller municipal pour Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Quant aux enjeux de dépendances et à la criminalité, il estime que faire appel à la police est une solution temporaire et qu’il faut trouver des programmes qui vont aider les gens , notamment en travaillant avec les groupes locaux comme les Zones d'améliorations commerciales ( ZAC ) et le Programme Citoyens en Patrouille ( COPP ).

De son côté, Mathieu Allard se félicite d’avoir fait appel lors de son mandat au Saint-Boniface Street Links et compte poursuivre ses actions.

Une grande partie du problème, c'est que l'on manque de programmes, alors je veux augmenter les ressources disponibles pour des organismes tels que Saint-Boniface Street Links.

Marcel Boille, quant à lui, affirme que pour réduire les crimes, il faudrait davantage de patrouilles de police qui circulent dans le quartier afin de créer un effet dissuasif .

Des transports actifs plus accessibles et sécuritaires

Mathieu Allard est conseiller municipal pour Saint-Boniface depuis deux mandats. Il est candidat à sa propre succession Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Pour le conseiller municipal sortant Mathieu Allard, il est important de repenser les plans d’urbanisation de Saint-Boniface avec pour objectif de faciliter l’utilisation des transports actifs, mais aussi de les rendre plus efficaces en termes de fréquence.

Pour cela, il souhaite rénover le réseau d’autobus afin que le quartier de Saint-Boniface soit davantage connecté et relié au réseau de transports de Winnipeg.

Il a aussi l'intention de sécuriser les passages piétons afin de réduire les collisions et accidents entre piétons et automobiles.

Quand on parle de sécurité, à mon avis, on ne parle pas assez de sécurité routière, pourtant c'est l'une des plus grandes causes de mortalité chez les jeunes.

Par ailleurs, il envisage d’installer davantage de feux tricolores à hauteur du champ de vision des conducteurs pour une meilleure visibilité ainsi que des signalisations pour ralentir le trafic près des écoles.

Nicholas Douklias de son côté, estime que l’amélioration des infrastructures passe par l’ajout des arrêts d’autobus, notamment dans le secteur de Norwood.

Quant à Marc Boille, il voudrait que la majorité des rues du Parc Windsor et Southdale pour lesquelles les résidents ont payé des impôts depuis plusieurs années soient rénovées.

Cela fait 45 ans que Marcel Boille habite à Saint-Boniface. Il présente sa candidature en tant que conseiller municipal car selon lui, « les intérêts de Saint-Boniface ne sont pas assez représentés à la ville de Winnipeg ». Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Un quartier davantage respectueux de l’environnement

Nikolas Douklias souhaite investir pour planter davantage d’arbres et veut encourager le développement des jardins communautaires afin de réduire le gaspillage alimentaire.

Mathieu Allard veut favoriser l’utilisation des chemins verts, pour les piétons et les vélos.

À contre-courant de ses adversaires, Marc Boille pense que développer les espaces verts n’est pas forcément un projet positif puisqu’il faudrait ensuite surveiller les enfants, il pense que les arrière-cours dans les maisons sont une meilleure option.

Des conseillers au service des résidents de Saint-Boniface

Si Nicholas Douklias a choisi de s’engager en politique pour la première fois, c’est parce qu’il tient à agir sur les décisions politiques et répondre aux besoins des résidents qu’il place au cœur de sa campagne.

La collaboration, c’est très important. Il faut collaborer avec tout le monde, pas seulement avec les employés de la ville, mais avec la communauté que tu représentes , souligne Nicholas Douklias.

Depuis deux mandats, Mathieu Allard, lui, souhaite faire de ce quartier un endroit où nos enfants veulent rester . Son programme s’articule autour d'une vision durable qui place l’urbanisme au service de la ville.

L’urbanisme a changé depuis ces dernières années, il faut construire des villes pour des personnes et non plus pour des voitures , justifie-t-il.

S’il est élu, Marcel Boille soutient qu’il développera une approche consultative en s’assurant de travailler pour le monde, de consulter tout le monde parce que sans les résidents, les politiciens ne sont rien .

Selon lui, les intérêts de Saint-Boniface sont loin d’être représentés .

Par ailleurs, son ambition est de rouvrir la piscine de Norwood et de développer des activités pour tenir les enfants occupés et faire en sorte que la communauté soit ensemble .

Si, malgré tout, la situation ne change pas, il n'écarte pas de tenir un référendum afin de faire sortir Saint-Boniface de la ville de Winnipeg.

Au Manitoba, les élections municipales et scolaires sont prévues le 26 octobre.