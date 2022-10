C'est ce qui est beau avec la forêt, c'est que ça [se] jardine comme notre jardin. Je dis souvent que ça [se] jardine comme de la rhubarbe. Évidemment on la récolte, mais la beauté, c'est que ça repousse , a mentionné Yves Montigny lors d'un discours au printemps dernier, mais également sur sa page Facebook en septembre dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’ex-maire de Baie-Comeau a tenu ces propos en mai lors de la tournée du président de l’Union des municipalités du Québec ( UMQ ) de passage à Baie-Comeau. Yves Montigny a décliné notre demande d’entrevue à ce sujet.

L’affirmation d'Yves Montigny, auparavant président du comité sur la forêt pour l’ UMQ , a donné matière à une lettre d’opinion parue dans Le Devoir le 4 octobre dernier.

L’auteur de cette lettre, Louis De Grandpré, déplore les propos tenus par le candidat élu et n’estime pas que la forêt repousse comme de la rhubarbe lorsqu'on la récolte.

Louis De Grandpré est l'auteur de la lettre d'opinion et chercheur Territoire et ressources pour le Conseil des Innus de Pessamit. Photo : Louis De Grandpré

Celui qui est chercheur au Territoire et ressources pour le Conseil des Innus de Pessamit plaide pour un changement de paradigme afin de reconnaître la forêt comme un écosystème complexe et fragile.

Considérer que c’est juste la ressource ligneuse, c'est peut-être faire abstraction de cette complexité-là. Et si on l'aménage sans tenir compte de cette complexité, on risque de perdre beaucoup en bout de ligne, par exemple, au niveau de la biodiversité , craint le chercheur.

Est-ce que la forêt se régénère aussi facilement qu’on le dit?

La Société pour la nature et les parcs ( SNAP ) Québec est du même avis. Le directeur de la conservation à la SNAP Québec, Pier-Olivier Boudreault, pense qu’il y a plusieurs croyances à déconstruire, comme celui que la forêt se régénère d’elle-même après une coupe à blanc.

Pier-Olivier Boudreault est directeur de la conservation à la SNAP Québec. Photo : Pier-Olivier Boudreault

On sait qu’il y a une problématique de regénération. Par exemple, dans la forêt boréale, il y a près du quart des peuplements qui, après une coupe totale, ne vont même pas atteindre sept mètres de hauteur après 40 ans , explique le biologiste.

« Il y a beaucoup d’indicateurs qui sont au rouge. On pense au déclin du caribou forestier qui est un petit peu comme le canari dans la mine. » — Une citation de Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation à la SNAP Québec

L'industrie forestière compte sur Yves Montigny

De son côté, le président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec, Jean-François Samray, est ambivalent, mais défend la position de l'ancien maire de Baie-Comeau.

Même s’il reconnaît la complexité de la gestion forestière, il est d’accord avec la simplification du discours pour s’inscrire dans le débat public : de là à comparer la forêt à de la rhubarbe.

Il l’a fait dans un contexte où il faisait valoir l’importance d’augmenter et de régionaliser les budgets sylvicoles afin de faire en sorte qu’on puisse davantage valoriser la forêt , précise Jean-François Samray.

Le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Jean-François Samray Photo : Gracieuseté Conseil de l'industrie forestière du Québec

La remise en production se fait de façon naturelle. C'est-à-dire que ce sont les espèces avoisinantes de là où a eu lieu la récolte qui viennent se semer et assurer la repousse , ajoute M. Samray.

Il estime que l’aménagement de la forêt se fait de manière durable et que l'industrie forestière est sous la réglementation de la stratégie d’aménagement durable des forêts, notamment.

L’État va faire une vérification trois ou quatre années après [les coupes forestières], pour s’assurer que ça s’est bien fait , explique celui qui croit que les travaux de sylvicultures après des coupes forestières sont la pierre angulaire pour le développement durable.

Durant la campagne électorale, la communauté innue de Pessamit avait aussi déploré en mai dernier les propos tenus par Yves Montigny, alors que la communauté revendique l’appui du gouvernement du Québec dans le dossier de la protection du caribou sur le Nitassinan.

Louis De Grandpré et Pier-Olivier Boudreault espèrent qu’un dialogue sera entamé avec les nouveaux élus pour trouver des solutions pour une forêt plus durable.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur