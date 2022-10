L’Intrépide à la recherche de constance pour sortir de son marasme

L’équipe présente une fiche d’une seule victoire après dix rencontres, bon pour le dernier rang de la Ligue.

C’est sûr qu'on ne s'attendait pas à ça. On savait que c’est un processus en raison du groupe d’âge et que ça prendrait un certain temps, mais le constat c’est que nous n’avons pas le début de saison qu’on voulait , affirme l’entraîneur-chef Junior Leduc, à sa première saison complète à la barre de la formation.

Ce qui frappe l'imaginaire, ce n’est pas le nombre de défaites plus que la manière de perdre. L’Intrépide a subi des revers de 10-0, 9-0, 8-0 et 4-0 dans les dernières semaines. Difficile de faire pire.

Junior Leduc a pris la relève de Martin Lafleur en février 2022 après que celui-ci ait remis sa démission après un règne de six ans. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

« Tu sais, on ne veut pas croire aux miracles, mais on ne veut pas utiliser l’excuse de la jeune équipe non plus. Tout le monde doit en donner plus, peu importe l'âge. » — Une citation de Junior Leduc, entraîneur-chef

Durant cette courte séquence, l'Intrépide n'a marqué que 14 buts alors qu'il en a accordé 67. À titre de comparaison, les Riverains du Collège Charles-Lemoyne ont accoré 17 buts de moins avec un match de plus de disputé.

C’est sûr que des fois, certains joueurs ont le moral plus bas. Les vétérans essaient de leur faire garder la tête haute. Ça ne peut pas toujours mal aller dans notre ligue, on le sait. Il faut que tout le monde travaille plus fort pour avoir des résultats un jour , confie le défenseur Hugo Boucher.

Le défenseur de l'Intrépide de Gatineau, Hugo Boucher Photo : Radio-Canada

Malgré les pointages, on a été dans chaque match pendant un certain temps. On a prouvé qu’on pouvait compétitionner, mais il faut amener cette constance dans toutes les sphères des matchs , ajoute Leduc.

La constance, c’est le mot magique dans le vestiaire actuellement. Les joueurs veulent aller chercher le positif dans chaque performance et le transformer en résultat.

On sait qu’on vaut mieux que ça. On est capable de s'en sortir ensemble. On va se motiver entre nous. On a un logo, on est fier de le porter et c’est plate de l'écraser. On veut montrer notre fierté pour le logo qui a beaucoup d’histoire , raconte Boucher.

L'Intrépide de Gatineau a une dure saison jusqu'ici. Photo : Twitter/LHM18AAAQ

Pour l’Intrépide, trouver le fond du filet pourrait tout changer rapidement.

Dans nos matchs sans but, on a eu de très bonnes actions au filet. On a un peu un singe sur notre épaule en ce moment, mais on travaille fort. On va redonner confiance aux gars près du but et j’espère que l’étincelle va venir. Quand ça va débloquer, on espère que ça va être pour de bon , image l’entraîneur.

Si les joueurs de l’Intrépide veulent s’en sortir, cette semaine est peut-être toute indiquée. Ils feront face au Phénix du Collège Esther-Blondin, mercredi soir, contre qui ils ont subi une défaite honorable de 4-1 au premier affrontement. Le match suivant sera disputé contre Laval-Montréal qui n’a que deux victoires cette saison.

On veut élever notre jeu d’un cran et arriver le couteau entre les dents pour sortir de tout ça , dit Leduc, confiant.