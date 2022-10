La ferblanterie traditionnelle, un métier qui se perd au Québec

Ça allait en façade d'une corniche du Vieux-Montréal. Il y en a 60 ou 80 qui font le tour de la bâtisse. Quelques-unes étaient détachées parce qu'à un moment donné, le cuivre est tellement mince qu'il n'y a plus rien qui tient.

La restauration d'une seule de ces têtes de lion peut nécessiter près de 200 heures. Celle-ci a dû être reproduite en utilisant la technique de l'estampillage sur un moule de plâtre.

Jusqu'à 200 heures peuvent être consacrées à restaurer une seule de ces têtes de lion, raconte le ferblantier Pascal Grenier. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Tel est le métier de ferblantier ornemental que pratique Pascal Grenier depuis une trentaine d'années. Un métier auquel une formation spécifique est sur le point d'accueillir sa première cohorte d'étudiants.

Mon père était ferblantier-couvreur, c'est sûr que j'ai commencé moi aussi en posant des solins et contre-solins , raconte M. Grenier, qui dirige aujourd'hui l'atelier MBR, à Repentigny.

Il a eu la piqûre de la restauration patrimoniale en travaillant sur les toits. J'ai souvent réparé les corniches quand on allait sur des toits plats. Mon père était un peu moins patient et il me disait : "Va réparer ça!" À force de réparer certaines corniches, je me suis mis à regarder comment c'était fait, à les reproduire.

Le ferblantier Pascal Grenier a appris par lui-même comment reproduire des corniches patrimoniales. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Mais les ferblantiers qui se spécialisent dans la restauration d'éléments patrimoniaux se font de plus en plus rares. À l'École des métiers de la construction de Montréal, seulement 14 élèves sont inscrits en ferblanterie cette année. Ce programme offre des débouchés surtout dans les domaines des conduits de ventilation et des toitures conventionnelles; un seul cours est consacré au patrimoine.

Dans la grande région de Montréal, une dizaine de ferblantiers seulement maîtrisent les techniques traditionnelles, selon Pascal Alarie, architecte spécialisé en patrimoine de la firme C2V Architecture.

C'est un métier qui est vieillissant. Il n'y a pas beaucoup de relève, on n'en voit pas tellement. Et on le sait qu'inévitablement, les plus vieux s'en vont à la retraite.

Dans les années 1970 et 1980, beaucoup de corniches ont été éliminées , rappelle Pascal Grenier. Aujourd'hui, il faut reproduire sensiblement ce qu'on pense qui était là à l'origine .

Et ce savoir-faire en ferblanterie ornementale ne s'acquiert pas facilement. Tu ne peux pas t'improviser ferblantier d'ouvrage d'art ancien du jour au lendemain. Ça prend minimalement quelqu'un qui va te montrer la base du métier , explique Pascal Alarie. Il y a 150 ans, c'était simple : l'artisan, c'était son métier. On ne lui disait pas comment faire son métier, il le savait et il l'organisait.

De plus, la demande d'artisans et d'architectes spécialisés est en croissance en raison des exigences de certains arrondissements montréalais, qui forcent les propriétaires à redonner à leurs bâtiments l'aspect qu'ils avaient à l'origine. Il y a une clientèle résidentielle qui n'était pas là avant , explique Pascal Alarie. Auparavant, on se concentrait sur de plus gros édifices.

L'atelier de Pascal Grenier, à Repentigny, ne répond pas à la demande. On est "bookés" jusqu'à la fin mai de l'année prochaine , dit-il.

« Il y a un manque criant de main-d'oeuvre, le métier est méconnu, comme la majorité des métiers dans la restauration de patrimoine, on ne fournit pas. » — Une citation de Pascal Grenier, ferblantier

Nouveau programme, mais peu d'inscrits

C'est pour s'attaquer au manque de main-d'oeuvre dans les métiers spécialisés que le Conseil des métiers d'art et le Cégep du Vieux Montréal ont mis sur pied un nouveau programme de formation.

L'an dernier, une formation de taille de pierres et de menuisier traditionnel a été dispensée à la première cohorte. Cette année, on offre des formations en ferblanterie ornementale et en charpenterie traditionnelle. Pour le moment toutefois, le groupe de ferblanterie ne compte qu'une seule inscription sur six places.

Pascal Alarie, qui a participé à certaines formations l'an dernier, pense néanmoins que les jeunes montrent un intérêt renouvelé pour ce domaine.

Il y a des plus jeunes qui redécouvrent ces métiers-là. Le côté manuel de la tâche, l'importance du geste. Il y a comme une mémoire dans ce geste-là. Ils vont l'apprendre et le refaire, et le refaire... Et à un moment donné, c'est là que tu développes la qualité. Parce que chaque pièce faite par un artisan a sa signature. Ils sont capables d'insuffler une âme, un esprit aux travaux qu'ils font.