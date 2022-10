Un site Internet permettra aux parents d’alterner la garde de leurs enfants entre eux

C’est le manque de places en garderie qui a inspiré une maman d'Alma, Any-Claude Noël, à mettre sur pied ce service dont l’abonnement sera payant.

Sur Entraide Famille, les parents vont pouvoir remplir un profil, offrir leurs services pour prendre soin gratuitement des enfants des autres et demander de l'aide pour les leurs.

Il va y avoir l'emploi des parents, il va y avoir l'âge des enfants, s'ils ont des besoins particuliers. Nous, nos besoins de garde aussi, nos disponibilités de garde , a d’abord exposé l’instigatrice du site.

Any-Claude Noël assure que l’engouement est présent.

En même pas 12 heures, il y a une centaine de parents du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se sont inscrits sur mon groupe, alors j'ai vu de l'intérêt , a-t-elle dit aussi.

Le mouvement provincial Ma Place au travail, représenté par la porte-parole Marylin Dion, salue la créativité derrière ce projet.

Jamais, il ne nous viendrait à l'idée de condamner une initiative comme ça et des parents qui tentent de se débrouiller justement et de trouver des solutions et d'être proactifs , a d’abord affirmé Marylin Dion.

Selon son site Internet, cet organisme à but non lucratif vise à faire connaître les difficultés bien réelles que les familles rencontrent dans leurs recherches d’un milieu de garde.

C'est vraiment tout à leur honneur. Par contre, c'est certain que pour Ma place au travail, malheureusement, on trouve ça déplorable que les parents en soient rendus là à cause de l'inaction du gouvernement , a-t-elle enchaîné.

Pour Ma place au travail, il importe d'offrir aux enfants un environnement sécuritaire pour favoriser leur développement, encadré par des éducatrices formées.

