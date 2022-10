Une première pour le patinage canadien au Centre de glaces de Québec

Pour la première fois de l’histoire du patinage de vitesse canadien, les meilleurs athlètes en courte et longue piste seront réunis en même temps sous un même toit pour les Championnats nationaux. Et c’est au Centre de glaces de Québec qu’aura lieu la compétition, à compter de jeudi.

De patiner à la maison contre les meilleurs patineurs au pays avec les titres canadiens en jeu, c’est spécial , lance Laurent Dubreuil aux abords de l’anneau sur lequel il patine maintenant quotidiennement.

Cette première compétition d’envergure chez lui, le champion du monde en titre au 500 m l’a attendue longtemps. Mais c’était inconcevable à l’époque pas si lointaine de l’anneau de glace extérieur.

Laurent Dubreuil et l'équipe canadienne de patinage de vitesse avaient fait un premier camp d'entraînement au Centre de glaces, en juin. Photo : Tjerk Bartlema / Patinage de vitesse Canada

Au Canada, on avait des épreuves de la Coupe du monde à Calgary, mais ce n’est pas chez nous. C’est à cinq heures d’avion. Mes amis et ma famille ne viennent que rarement me voir là-bas , relate le Lévisien.

Les championnats canadiens ne sont qu’un premier pas, rappelle-t-il. En décembre, ce sera au tour de plusieurs des meilleurs patineurs de la planète de s’amener au Centre de glaces pour le championnat des quatre continents.

Devant famille et amis

N’empêche, les courses de cette semaine auront une saveur particulière, assure Antoine Gélinas-Beaulieu. Enfin, les patineurs longue piste québécois pourront compter sur le soutien de leur famille et leurs amis dans les gradins. C’est le fun de pouvoir partager cette passion-là avec les gens qui m’entourent. Qu’ils puissent me voir sur la glace , se réjouit celui qui était de la délégation canadienne aux Jeux de Pékin.

Ayant également patiné sur la scène internationale en courte piste, chez les juniors, Gélinas-Beaulieu est heureux de voir les deux disciplines de patinage de vitesse réunies à Québec. C’est que l’équipe nationale de longue piste s’entraîne à Calgary, tandis que l’équipe courte piste est à Montréal. Ça a toujours été très séparé. Pourtant, c’est la même passion. On va vite sur la glace , décrit le natif de Sherbrooke.

Là, on va pouvoir se croiser et regarder les courses des autres. Il va y avoir un peu la même effervescence qu’aux Jeux olympiques ou d’autres compétitions comme ça.

La motivation renouvelée d'Isabelle Weidemann

Triple médaillée des derniers Jeux olympiques, Isabelle Weidemann est déjà assurée d’une place dans l’équipe canadienne cette saison. À l’instar de Laurent Dubreuil, ses résultats aux Nationaux n’auront donc pas vraiment d’impact sur sa saison.

Médaillées d'or des Jeux de Pékin, l'hiver dernier, Isabelle Weidemann et Valérie Maltais entament un nouveau cycle olympique cette saison. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

N’empêche, la patineuse d’Ottawa estime que la compétition sera une bonne préparation pour le circuit de la Coupe du monde.

Je voulais faire beaucoup d’entraînements ici comme c’est un environnement différent qu’à Calgary , relate celle qui est arrivée à Québec jeudi dernier.

Après avoir connu la gloire aux Jeux de Pékin, Weidemann admet qu’elle a dû revoir ses objectifs pour entamer ce nouveau cycle olympique du bon pied. J’ai dû trouver de nouvelles choses pour me motiver à l'entraînement, mais je suis excitée d’être de retour. J’ai encore beaucoup de choses à accomplir.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin