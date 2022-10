Révéler aux autres son orientation sexuelle et son identité genre représente un processus parfois difficile pour les personnes de la communauté LGBTQIA+. Le 11 octobre marque la journée internationale du dévoilement de l’orientation sexuelle, ou « coming out » en anglais.

Il y a exactement quatre ans, Suzie Guinard a annoncé à ses proches qu’elle était bisexuelle. J’en ai parlé à mon grand frère, parce que j’avais besoin de soutien, tout simplement. [...] Pour ma mère, ça a été plus intime. On s’est assises sur le bord de la piscine. Elle savait déjà que je me questionnais, elle m’a demandé "finalement, qu’est-ce qui se passe avec ça?", et je lui ai dit "maman, je pense que je suis bisexuelle."

La Drummondvilloise, qui travaille chez GRIS Estrie, étudie en travail social au Cégep de Sherbrooke. Pour elle, les choses se sont bien passées. Elle indique qu’un poids a été enlevé de ses épaules.

J’ai eu plein de support. Je ne viens pas d’un milieu qui nécessairement, en sait beaucoup sur les communautés LGBT , il y a beaucoup de choses que j’ai dû apprendre par moi-même, et que j’ai dû apprendre à ma famille aussi , souligne-t-elle.

La journée internationale du coming out a toujours son importance, malgré les avancées sociales des dernières années, selon les organismes qui travaillent auprès des personnes des communautés LGBTQIA+ .

Ce n’est pas quelque chose qu’on fait une fois et que c’est débarrassé. Malheureusement, ce n’est pas juste un party avec un gâteau puis après ça, on n’a plus besoin d’en parler. C’est quelque chose de constant qu’on doit refaire, refaire et refaire, et je pense que c’est une journée importante pour rappeler et sensibiliser la population générale , souligne la coordonnatrice adjointe de TransEstrie, Florence Gallant Chenel.

Florence Gallant Chenel est coordonnatrice adjointe pour TransEstrie. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

De grands besoins pour le milieu communautaire

Dans le milieu communautaire, les besoins sont grands alors que le financement manque.

« Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes par manque de financement et de ressources humaines. » — Une citation de Rébecca Janson, directrice générale de GRIS Estrie

Rébecca Janson est directrice générale pour GRIS Estrie. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

L'organisme Interligne, qui offre du soutien téléphonique à des personnes de la communauté LGBTQIA+ , devra ainsi fermer son service de nuit à partir du 15 novembre.

Cette nouvelle inquiète la directrice générale de GRIS Estrie.

Les gens ont parfois cette souffrance-là. On peut aller jusqu’aux idées suicidaires , souligne-t-elle.

Suzie Guinard lance quant à elle un message aux jeunes : ne pas hésiter à aller chercher de l’aide, même si les ressources manquent parfois en région.

Appelez-nous au GRIS Estrie, ça va nous faire plaisir de vous répondre, de vous référencer à la bonne ressource. Ne lâchez pas là-dedans, car c’est important d’être authentique et de vivre sa vérité , conseille-t-elle.

Avec les informations de John Sébastien Naïs