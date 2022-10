Les cyclistes de Thunder Bay réclament de meilleures infrastructures

Le groupe Just Bike Thunder Bay a organisé, lundi, un rassemblement pendant lequel les participants se sont rendus à vélo à l’hôtel de ville.

À mon avis, c’est une composante de la justice sociale, parce que ce n’est pas tout le monde qui peut conduire une voiture ou qui peut s’en offrir une étant donné le prix de l’essence qui ne cesse de grimper. Il faut penser également aux changements climatiques et à la sécurité , explique l’un des organisateurs du rassemblement, Ken Shields.

« Les carrefours du centre-ville sont difficiles à atteindre à vélo. Les trottoirs sont en bon état, mais nous ne devons pas être sur les trottoirs à vélo, donc c’est pour cela que nous faisons nos demandes. » — Une citation de Ken Shields, membre du groupe Just Bike Thunder Bay

M. Shields a sondé les divers candidats à l’élection municipale du 24 octobre, leur posant une question au sujet de leur plan visant à améliorer le plan municipal de transport actif approuvé par les élus en 2019.

L’objectif du document est d'améliorer la sécurité de tous les résidents qui emploient un mode de transport actif, que ce soit la marche ou le cyclisme, ainsi que de développer les infrastructures et politiques à cet effet.

L’accessibilité et la santé, des priorités pour les citoyens

Pour la cycliste Donna Ostrom, une voie claire et sécuritaire reliant le nord et le sud de la ville s’impose et représente un enjeu électoral important.

Elle aimerait aussi qu’il y ait davantage de pistes cyclables plus visibles dans des sections clés de la ville afin de promouvoir la sécurité et le respect des cyclistes.

« Je pense aussi qu’être actif est essentiel pour la santé, pour la réduction des coûts de notre système de soins de santé et que ça permet de renforcer la communauté. Nous voulons que Thunder Bay soit une communauté. » — Une citation de Donna Ostrom, cycliste de Thunder Bay

Trois candidats de divers quartiers ont pris part au rassemblement et ont tous pris le temps de discuter avec les participants de leur vision pour la ville et ses infrastructures de cyclisme.

Brent Boyko veut représenter le quartier McInyre de Thunder Bay au conseil municipal. Photo : CBC/Olivia Levesque

Brent Boyko, qui brigue le siège de représentant du quartier McIntyre au conseil municipal, dit vouloir des routes plus sécuritaires.

La route réservée aux camions est un sujet brûlant dans mon quartier [...] Il y a des gens qui vivent dans des appartements qui craignent de traverser la rue parce qu’elle est très achalandée , fait savoir M. Boyko.

« Ce n’est pas juste. Nous avons besoin de nous assurer que les gens puissent aller au dépanneur, marcher pour aller à l’église, encourager un mode de vie actif, et nous assurer que la circulation soit planifiée en conséquence. » — Une citation de Brent Boyko, candidat au conseil municipal de Thunder Bay

Améliorer la sécurité

Le candidat du quartier Red River, Martin Rukavina, croit aussi que la Ville de Thunder Bay peut en faire davantage pour rendre les transports plus accessibles et sécuritaires.

Si on a plus de gens sur nos routes, les gens se sentiront plus en sécurité , ajoute-t-il.

« On le voit dans différentes villes quand il y a plus d’énergie. Je pense que si Thunder Bay explorait des options comme des jours réservés aux piétons dans certains secteurs, on contribuerait à réduire les activités criminelles qu’on voit en ce moment. » — Une citation de Martin Rukavina, candidat au conseil municipal de Thunder Bay

Martin Rukavina veut représenter le quartier Red River de Thunder Bay au conseil municipal. Photo : CBC/Olivia Levesque

Chris Krumpholz, qui tente de se faire élire dans le quartier Northwood, s’est rendu au rassemblement pour écouter ce qu’avaient à dire les résidents.

« Il y a déjà un plan de transport actif en place et je pense qu’il faut le suivre et l’ajuster au fur et à mesure. Il faut aussi faire participer la communauté parce que les communautés sont les meilleurs consultants. » — Une citation de Chris Krumpholz, candidat au conseil municipal de Thunder Bay

Chris Krumpholz veut représenter le quartier Northwood de Thunder Bay au conseil municipal. Photo : CBC/Olivia Levesque

Les résidents de Thunder Bay peuvent déjà voter pour les candidats de leur choix, soit en ligne ou aux bureaux de vote par anticipation.

Avec les informations de Olivia Levesque de CBC