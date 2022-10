Centre d’excellence : Campbellton gardera son unité, le centre de Moncton ouvrira en 2026

En 2019, le gouvernement provincial a choisi de relocaliser le centre de santé mentale pour jeunes de Campbellton, à Moncton. Mais depuis, aucun détail sur la construction de ce centre dans le sud-est de la province n’a été dévoilé.

Par courriel, le ministère de la Santé annonce maintenant que deux centres serviront à fournir des soins aux jeunes de la province en santé mentale.

Ainsi, l’unité située au Centre hospitalier Restigouche à Campbellton, qui compte huit lits, restera ouverte.

Le Centre hospitalier Restigouche, situé à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Selon Jacques Duclos, vice-président aux Services communautaires et Santé mentale au Réseau de santé Vitalité, l’unité spécialisée de Campbellton aura un mandat en matière de psychiatrie légale pour les jeunes et de soins avancés pour les cas complexes de problèmes de santé mentale .

Un centre d’excellence à Moncton d’ici 2026

Le centre de Moncton comptera également huit lits et sera consacré aux jeunes de 12 à 18 ans. Il offrira des traitements et des soutiens spécialisés dans un environnement plus semblable à celui d'un foyer qu'à celui d'un hôpital , précise le ministère de la Santé.

Le projet sera complété d’ici 2026, étant actuellement à l’étape de la planification et de l’achat d’un terrain approprié.

Selon le ministère, les deux établissements seront gérés par le Réseau de santé Vitalité et fourniront des soutiens et des services dans une perspective de continuum de soins .

Des soins divisés?

Charles Bernard, l’ancien maire de Balmoral qui a milité pour que le centre d’excellence reste à Campbellton, affirme qu’il s’agit en quelque sorte d’une bonne nouvelle pour la région.

Charles Bernard, ancien maire de Balmoral Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C’est sûr que c’est positif qu’on reçoive la moitié des services , dit-il. Toutefois, il admet avoir certaines réserves quant à l’idée de créer deux centres dans la province et craint qu’au bout du compte, les jeunes souffrent d’un manque de soins.

Moi je ne suis pas convaincu que de diviser en deux c’est pour le bien-être des jeunes, parce qu’on fait face à une pénurie de ressources, qu’on nous dit à tous les jours, alors où va-t-on prendre les pédiatres, ou va-t'on prendre les pédopsychiatres? , lance-t-il.

Charles Bernard est ravi de voir qu’en fin de compte, la région aura finalement gagné une partie de la bataille , mais croit tout de même que la région avait la capacité d’offrir des soins de qualité dans un seul centre provincial.

Le député de Restigouche-Ouest, Gilles Lepage, abonde dans le même sens.

On est très heureux au Restigouche d’avoir gain de cause sur 50 % du plan qu’on avait proposé en 2017-2018 et je vous dirais que ce qui est dommage c’est que le gouvernement cache des choses et encore là, c’est sur le dos des jeunes qui vont souffrir, il manque huit lits encore dans la province qui auraient dû être ouverts en 2020 à Campbellton , explique-t-il.

Bernard Richard, ancien défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

De son côté, l’ancien ombudsman et défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Bernard Richard, espère que cette fois sera la bonne .

Dans un rapport publié en 2011, Bernard Richard recommandait que le centre soit construit en milieu urbain, près d’une université et de services spécialisés. Il avait critiqué la décision du gouvernement de Brian Gallant, en 2015, de construire ce centre à Campbellton.

Aujourd’hui, Bernard Richard réitère qu’il est urgent d’agir et que les jeunes de la province ont besoin de soins spécialisés en santé mentale plus que jamais.

Et 11 ans plus tard, les défis demeurent les mêmes : éviter de tomber dans le piège de l’institutionnalisation (les services sont nécessaires partout au N.-B. et pas que dans des lieux clos); il nous faut un réseau d’excellence et non de beaux bâtiments; une collaboration impeccable entre tous les fournisseurs de services est essentielle; la qualité et l’excellence exigeront le recrutement et la rétention d’une expertise hors-norme, et ce ne sera pas facile dans le contexte d’aujourd’hui , dit-il par courriel.

Avec les informations de Nicolas Steinbach et de Serge Bouchard