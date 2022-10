Justin Gill, du Phoenix de Sherbrooke, est le joueur de la semaine dans la LHJMQ

En trois matchs à domicile, le Montréalais de 19 ans a marqué trois fois et a ajouté cinq aides pour aider le Phoenix à amasser cinq points sur six et demeurer au sommet du circuit Courteau.

Ce faisant, Gill est devenu le premier patineur de la LHJMQ à marquer un 10e but cette saison.

Gill mène actuellement la ligue avec 16 points.