Les solutions devront venir des Haïtiens eux-mêmes, dit l’ambassadeur Bob Rae

Le Canada est prêt à apporter son aide à Haïti, aux prises avec des gangs de rue, des pénuries diverses (carburant, eau et produits de première nécessité) et, plus récemment, avec le retour du choléra. Mais cela ne sera pas possible avant que le pays s'unisse et s'entende, selon l'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Rae, pour qui « les solutions sont dans les mains des leaders haïtiens ».