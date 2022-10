La COVID est en hausse en Mauricie et au Centre-du-Québec

En entrevue à l’émission En direct, Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de la santé publique confirme que plusieurs indicateurs permettent de conclure à une recrudescence des cas de COVID-19. Le bilan est à 142 hospitalisations, on observe également plusieurs éclosions dans nos milieux de soins et milieux de vie, notamment en Centre hospitalier et en CHSLD avec autour de 25 éclosions et nos travailleurs de la santé, plusieurs sont retirés pour cause de COVID, [ils sont] autour de 290.

La directrice observe que le virus se transmet beaucoup plus facilement avec la saison automnale. L’hiver n’est pas loin, je pense qu’on va aller plus vers une hausse que vers une baisse dans les prochaines semaines.

Des vaccins disponibles

La vaccination va bon train dans les neuf cliniques de la Mauricie et au Centre-du-Québec selon Dre Godi qui rappelle l’importance d’y aller. J’encourage toutes les personnes qui sont admissibles et qui ont eu leur troisième dose depuis plus de cinq mois et qui ont fait la COVID depuis plus de trois mois, d’aller chercher le vaccin.

Dans ces cliniques, il est également possible de recevoir en même temps, le vaccin de rappel contre la COVID et le vaccin contre l’influenza.

Avec la levée des mesures sanitaires, les autres virus respiratoires recommencent à circuler. [...] Le vaccin bivalent est disponible, explique Dre Godi.