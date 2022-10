Les gestes bons pour l’environnement trop peu montrés dans les séries télé

L’équipe du CQEER a visionné 20 épisodes diffusés depuis le mois de janvier de 10 séries québécoises populaires, comme District 31, Toute la vie, La faille ou encore 5e rang. Elle a recensé le nombre d’écogestes, mais aussi les comportements qui nuisent à la planète, vus à l’écran, comme le fait de rouler en solo dans un gros véhicule polluant, de boire dans un gobelet à usage unique ou encore de jeter à la poubelle un déchet recyclable ou compostable.

Si elle note des avancées sur certains points , Stéfany Boisvert, professeure à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qui s’est plongée dans l’étude, déplore que beaucoup d’écogestes ne so[ie]nt pas représentés, ou normalisés, dans les séries télévisées .

Directrice générale du CQEER, Caroline Voyer est également une grande consommatrice de télévision : Ça me fait réagir très fortement quand je vois des choses qui sont selon moi inacceptables vu notre crise climatique actuelle, comme un personnage qui brûle de l’essence en disant que ce n’est pas grave.

Le pouvoir de l’image pour changer les habitudes

Partant du constat que les représentations véhiculées dans les médias influencent les comportements des gens dans leur vie quotidienne, le CQEER espère sensibiliser l’industrie audiovisuelle avec son étude, mais aussi amorcer un dialogue avec elle.

« Quand les juges de "La voix" ont eu des gourdes réutilisables plutôt que des bouteilles d’eau jetables [sur le plateau], cela a normalisé le fait d’avoir une gourde avec soi. » — Une citation de Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements écoresponsables

Sur ce point, Caroline Voyer constate une baisse du nombre de bouteilles en plastique qui figurent à l’écran : Il y a une nette amélioration par rapport à il y a deux ou cinq ans. Le recours aux tasses réutilisables dans des scènes se déroulant au bureau est devenu fréquent, à l’image des personnages de District 31 que l’on pouvait voir, en pleine réunion, buvant leur café dans de la vaisselle en céramique.

Le VUS plutôt que le métro ou le vélo

Toutefois, des progrès restent à faire en matière de déplacements. Les gros véhicules polluants, c’est vraiment ce que nos personnages préfèrent, peu importe leur métier , souligne Caroline Voyer.

On a souvent l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de personnages qui utilisent les transports en commun , regrette également Stéfany Boisvert.

Autre ombre au tableau relevée par le CQEER : le tri des matières résiduelles reste invisible à l’écran. Cela encourage la pensée magique selon laquelle les matières disparaissent sans qu’on ait de responsabilités liées à ça , explique Caroline Voyer.

Caroline Voyer, directrice générale du CQEER Photo : Caroline Voyer

Des solutions faciles

Avec son étude, l’organisation, qui travaille également à rendre les plateaux de tournage écoresponsables avec son programme On tourne vert, ne vise pas à entraver la liberté artistique des scénaristes, mais à suggérer de petits changements qui ne bouleverseront pas la trame narrative ou la manière dont on développe les protagonistes.

Par exemple, une série ou un film pourrait montrer un personnage conduisant un véhicule moins énergivore qu’un VUS, éteignant le moteur de sa voiture dès qu’il arrive à destination, mangeant un plat végétarien plutôt qu’un bifteck, ou se déplaçant à vélo comme Chanelle Chouinard, incarnée par Evelyne Brochu dans la nouvelle série Chouchou lancée sur Noovo.

« Dans le cas des séries qui mettent l’accent sur le quotidien de la vie familiale, on voit des fois les parents vider les assiettes [dans la poubelle]. On pourrait sans trop de problème montrer le père ou la mère vider les assiettes dans un bac à compostage. » — Une citation de Stéfany Boisvert, professeure à l’École des médias de l’UQAM

Pour aller plus loin, Stéfany Boisvert croit que les séries télévisées devraient davantage s’intéresser aux enjeux environnementaux et aux valeurs écologiques, plutôt que de tourner en dérision les préoccupations écologiques comme c’est parfois le cas quand un personnage plus écolo que les autres est marginalisé.

Il y a cette tendance à considérer que ces thématiques n’intéressent pas le monde, dit-elle. Il ne faut pas juste s’adresser aux créateurs de séries, mais dire aux diffuseurs : "Prenez le risque de mettre en ondes des séries télé qui vont aborder ça, et pas juste ridiculiser un peu les préoccupations environnementales".

Quant au CQEER, son étude sur les gestes environnementalement responsables dans les séries constitue une première étape. Il aimerait répéter l’exercice en s’intéressant à d’autres contenus comme les films ou les téléréalités.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Perrin, animatrice de l'émission Feu vert. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.