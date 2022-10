50 ans de carrière pour le sculpteur animalier Denis Douville

Denis Douville a commencé à sculpter le bois au début de la trentaine. Un demi-siècle plus tard, sa passion pour la sculpture est toujours bien vivante. L’artiste sculpte l’argile pour la fonte en bronze ainsi que le bois de tilleul. Une galerie d’animaux de notre époque et certaines espèces d’une autre ère sont représentées dans l’exposition qu’il propose ce mois-ci, au couvent de Beauport.

Des chevaux, un groupe d’ours dans une rivière à saumon, des loups, des orignaux et un mammouth font partie des animaux qui peuplent l’exposition La vie, l’expression et le mouvement présentée à la salle de diffusion du Couvent de Beauport.

Un mammouth sculpté dans l'argile. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Cette exposition solo de Denis Douville est une occasion de découvrir également une série de huit sculptures de bisons. Amorcée il y a environ cinq ans, cette série qui comporte des sculptures sur bois ou en bronze met en valeur différentes espèces de bisons, dont certaines qui ont vécu durant la dernière période glaciaire.

(Au centre) Une sculpture en bois représentant un Bison latifrons, aussi appelé Bison géant. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le Bison géant mesurait 8 pieds à l’épaule. Le bison aujourd’hui mesure à peu près 6 pieds à l’épaule. Mais, à un moment donné, avec les milliers d'années, ç’a donné une autre espèce comme ce bison qui est plus petit. C'est le plus proche du bison d'Amérique actuel , souligne le sculpteur autodidacte en pointant de la main chacune de ses œuvres.

Mes modèles je vais [les chercher] sur internet. Je vais voir les squelettes. Je me documente beaucoup. Quand ils découvrent un squelette, les paléontologues, ils sont capables de le reproduire vraiment. Même un visage humain, ils sont capables de voir où les muscles étaient. Ils sont capables vraiment de reproduire le visage, et c'est la même chose pour ça aussi.

Denis Douville a eu l’occasion, au fil des ans, d’exposer ses réalisations à New York, à Las Vegas, à Toronto, au Québec et au Grand Palais de Paris. Il a aussi eu la chance de se rendre en Chine pour y exécuter des sculptures sur neige.

Le mouvement est au cœur de la démarche artistique de Denis Douville. D’ailleurs, il se dit particulièrement heureux quand les visiteurs et les collectionneurs le félicitent pour ses animaux qui ont l’air vivants.

Si je sculpte un loup, je connais son comportement. J’avais sculpté une meute de loups, une année. Dix loups. J’étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a passé beaucoup de monde durant la fin de semaine. Et sans que je leur dise, ils devinaient : "Ha! Ça doit être lui le mâle dominant". Ça, ça me faisait plaisir!

Le loup est un des animaux les plus souvent sculptés par Denis Douville. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L’artiste prolifique a réalisé durant sa carrière une cinquantaine de sculptures de loups, mais aussi beaucoup de chevaux. Ses animaux préférés font écho à son enfance passée dans une petite ferme de la région de Portneuf.

On pourra voir son exposition au Couvent de Beauport, les samedis et dimanches jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ses œuvres sont aussi présentes dans les galeries d’art l’Esprit Créatif, rue Saint-Paul, à Québec, et Solange Lebel, à Drummondville.