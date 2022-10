Une pléiade d’activités dans les maisons des jeunes de la région

Chantal Tourigny, coordonnatrice de la Maison des jeunes La Soupape, à Rouyn-Noranda, croit que certains adolescents s’isolent davantage depuis le début de la pandémie. Elle espère que les activités prévues du 10 au 16 octobre les aideront à nouer des liens entre eux, mais aussi à renforcer leur sentiment d’appartenance envers les MDJ.

« Certains arrivent encore en gang de sept, huit, neuf, dix. Mais des jeunes isolés, sans amis, qui viennent ici pour se créer un cercle d’amis, nous en voyons de plus en plus. Ils ont parfois de la difficulté à socialiser. Ils peuvent être un peu malhabiles, mais nous les aidons. » — Une citation de Chantal Tourigny, coordonnatrice de La Soupape

Chantal Tourigny, coordonnatrice de La Soupape, se prépare pour la 25e édition de la Semaine des maisons des jeunes depuis la fin de l’hiver dernier. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Sous le thème Prêtes à tout! , inspiré des Douze Travaux d’Astérix, Chantal Tourigny propose jusqu’à vendredi plusieurs défis aux jeunes qui fréquentent son établissement.

Certains sont plus ludiques, comme éplucher des oranges avec des mitaines et camper à l’école La Source. D’autres visent à promouvoir le rôle et la mission des maisons des jeunes auprès de la population.

Activités culturelles

À côté de ces défis, les maisons des jeunes de La Sarre, Val-d’Or et Amos accueillent des événements de plus grande envergure, à commencer par le Cabaret des mots.

La directrice générale de la Maison des jeunes Desjardins d’Amos, Kate Dessureault, est bien placée pour en parler puisque son établissement reçoit cette activité dès aujourd’hui (mardi). Des artistes régionaux, comme Valérie Côté, Pascale Langlois et Frédérik Fournier, liront des chroniques, contes et nouvelles sur l'adolescence.

Le Cabaret des mots se déplacera ensuite à La Sarre, mercredi, à Rouyn-Noranda, jeudi, et à Val-d’Or, vendredi.

La Maison des jeunes Desjardins d'Amos. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Plein de belles personnes seront présentes pour nous divertir avec leurs textes drôles et touchants. Ça va nous faire vivre plein de choses , assure Kate Dessureault.

Les jeunes de 12 à 17 ans sont aussi invités à se rendre à Rouyn-Noranda pour participer, ce vendredi et ce samedi, à la seconde édition du colloque SORS DU CADRE.

Varier l’offre

Règle générale, Kate Dessureault tente d’offrir un éventail de choix aux adolescents. Les sports, les arts, la culture, les jeux vidéos… Une diversité d’activités est selon elle nécessaire pour les attirer, tant ils sont loin de partager les mêmes champs d’intérêt.

Pour d’autres, la Maison des jeunes est un espace tampon entre l’école et leur chez-soi. Ils viennent pour se déposer et se changer les idées. La Maison des jeunes ne peut servir qu’à ça, et ce sera déjà un grand plus dans la vie des adolescents , affirme Mme Dessureault.

Promouvoir les MDJ

Chantal Tourigny espère que la 25e édition de la Semaine des maisons des jeunes contribuera à leur offrir de la visibilité et à se faire connaître du grand public.

Son établissement, qui accueille une vingtaine d'adolescents le midi et une dizaine d’autres en soirée, mérite selon elle d’être reconnu comme un milieu de vie , notamment en raison des activités de sensibilisation et de prévention qu’il planifie.