Ménage au sein de Hockey Canada : « un pas important », disent le N.-B. et la N.-É.

À l’approche du Championnat mondial de hockey junior 2023, les premiers ministres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse affirment que les changements au sein de Hockey Canada annoncés mardi étaient « considérables » et constituaient « un pas important vers la responsabilisation ».

Des enquêtes sont toujours en cours, et il est clair qu’il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes heureux de voir ces changements et nous espérons que cela indique qu’ils s’attaqueront aux problèmes persistants au sein de l’organisation , peut-on lire dans la courte déclaration émise conjointement par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, mardi après-midi.

Le gouvernement néo-brunswickois avait signalé la semaine dernière qu’il songeait à couper les liens avec le Mondial junior 2023.

Ce tournoi de grande envergure doit avoir lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Halifax en Nouvelle-Écosse, du 26 décembre 2022 au 5 janvier 2023.

Les scandales sexuels qui secouent Hockey Canada ont cependant refroidi Blaine Higgs.

Vendredi, il avait affirmé qu’il donnait à Hockey Canada jusqu’à la fin octobre pour effectuer des changements au sein de son organisme avant de prendre une décision.

Il avait néanmoins précisé que le Nouveau-Brunswick ne prendrait pas de décision unilatérale, sans la Nouvelle-Écosse.

Des questions demeurent, dit Blaine Higgs

Plus tôt en journée, Blaine Higgs avait également adressé la situation lors d’un point de presse à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Bien que les changements de garde au sein d'Hockey Canada soient de bonne augure, de nombreuses clarifications sont encore à faire, a-t-il expliqué.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, le 11 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce que cela signifie ? Comment est-ce que ce changement de garde se traduit, en termes de processus et de procédures ? Que vont-ils mettre en œuvre différemment ? : voilà les questions que le gouvernement néo-brunswickois et le gouvernement néo-écossais ont l’intention de poser à Hockey Canada , a expliqué le premier ministre néo-brunswickois.

Notre objectif est de faire front commun, puisque nous sommes partenaires dans ce tournoi , a ajouté Blaine Higgs, en allusion au gouvernement Houston. C’est lorsque nous allons en savoir davantage de la part de Hockey Canada que nous déciderons si c’est suffisant.

Parallèlement, Hockey Nouveau-Brunswick et Hockey Nouvelle-Écosse ont toutes deux suspendu leurs paiements à Hockey Canada depuis la semaine dernière.