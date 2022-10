Sept-Îles aimerait élargir un tronçon de la route 138 jugé dangereux

La Ville de Sept-Îles songe à demander à nouveau à Québec de réaménager un tronçon de la route 138 situé à l'est de la ville qu'elle juge dangereux. Quatre requêtes pour y élargir les voies de circulation ont été envoyées depuis 2011 au ministère des Transports.

Un accident est survenu lundi après-midi impliquant deux véhicules au kilomètre 1008 à l'est du centre-ville. Cette violente collision frontale a engendré des blessures auprès de trois des huit passagers, mais on ne craint pas pour leur vie, explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Un autre accident sur le même tronçon de la 138 avait fait trois morts en juin dernier.

Malgré ces demandes répétées de la Ville au ministère, Guylaine Lejeune indique n'avoir reçu que des accusés de réception.

Guylaine Lejeune, conseillère municipale pour le district Ferland à la Ville de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Émile Duchesne

Souvent on se fait dire que ça ne fait pas partie des budgets, ça ne fait pas partie du plan des travaux. Des fois c’est un peu frustrant, il ne faut pas attendre non plus qu’il y ait perte de vie humaine , affirme Mme Lejeune.

Elle déplore que le ministère tarde à prendre action dans le secteur, que la population locale a d'ailleurs surnommé le croche de la mort .

Attention aux conclusions hâtives, dit le MTQ

La porte-parole du ministère des Transports, Sarah Gaudreault, indique attendre les résultats de l'enquête de la Sûreté du Québec sur l'accident de lundi avant d'établir la dangerosité du tronçon concerné.

Il y a vraiment plusieurs facteurs à analyser et c’est vraiment le comportement humain aussi qui est important dans la plupart des accidents routiers, donc on doit tenir compte de celui-ci , précise Sarah Gaudreault.

Elle ajoute que l’environnement et les circonstances d’un accident peuvent être très différents d’un endroit à l’autre, et ce, sur quelques mètres seulement.

Le sergent Claude Doiron abonde dans le même sens. Je n’ai pas de statistique à l’appui pour affirmer [...] que c’est une zone accidentogène. À partir du moment où l’alcool a pu jouer un rôle, déjà là c’est un facteur très important qui aurait pu éviter cette collision , rappelle-t-il.

La Sûreté du Québec a arrêté l’un des conducteurs impliqués dans l’accident. L’homme de 30 ans aurait conduit avec les facultés affaiblies.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe