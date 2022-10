De l’amiante trouvé dans un vieil entrepôt du quai de Sandy Beach

De l'amiante trouvé dans un des vieux entrepôts du quai de Sandy Beach a entraîné des délais et des coûts supplémentaires dans le projet d’agrandissement de la zone de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Cet entrepôt a été démoli dans le cadre de l'aménagement d'une aire d’entreposage extérieure pour les marchandises et un espace d’accueil pour les croisières internationales.

Mais sa démolition a été retardée pour faire en sorte de décontaminer au préalable le bâtiment, qui a servi durant la Seconde Guerre mondiale.

Lorsqu’on a commencé les travaux, malgré qu’on avait fait des caractérisations du bâtiment, on a dû faire face au fait que ce bâtiment, qui était un ancien bâtiment de la Défense nationale, avait beaucoup plus d’amiante que prévu , raconte Anne Dupéré, directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

La présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Anne Dupéré (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Malgré le délai de trois semaines engendré par la décontamination du bâtiment, Anne Dupéré assure que le drainage et le surfaçage du terrain devraient donc être complétés dans les temps, soit à la fin du mois de novembre.

On s’est rattrapé à d’autres endroits, donc ça va quand même très bien au niveau de l’échéancier , explique-t-elle

Les coûts supplémentaires seront dilués dans l'enveloppe totale du projet.

Quand on fait des projets comme ça, on prévoit toujours une contingence. Donc à l’intérieur de la contingence, on arrive dans le coût du projet , explique-t-elle.

En 2015, Transport Canada avait décontaminé la baie de Gaspé à proximité du quai industriel de Sandy Beach, qui avait servi à des fins militaires durant la Seconde Guerre mondiale.