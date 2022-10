La Saskatchewan refuse d’appliquer 9 politiques fédérales sur la pollution

Dans un communiqué de presse, il affirme que ces politiques pourraient coûter 111 milliards de dollars à la province d'ici 2035.

Les neuf politiques citées portent sur : La taxe fédérale sur le carbone pour les carburants

La réglementation sur le méthane dans l'industrie pétrolière et gazière en amont

Le plafonnement des émissions pour la production pétrolière et gazière

Le système de réduction des émissions des engrais

La réglementation sur les carburants non polluants

Le contrôle des véhicules à émission zéro, le système fédéral de contrôle des émissions,

Le contrôle du méthane dans l'agriculture

Le contrôle du méthane dans les décharges.

Cela ne peut pas continuer , a déclaré le premier ministre Scott Moe dans un document d'analyse du ministère des Finances de la province faisant allusion aux politiques fédérales sur la réglementation et la pollution.

« Nous avons tellement de potentiel en Saskatchewan pour croître et prospérer. Une Saskatchewan forte signifie un Canada fort, mais nous ne pouvons pas permettre l'intrusion continue du fédéral dans notre droit constitutionnel exclusif de développer nos ressources naturelles et de faire croître notre économie. Nous défendrons et protégerons les emplois de la Saskatchewan et notre avenir économique. » — Une citation de Le premier ministre Scott Moe, cité dans un document d'analyse du ministère des Finances de la province

Dans ce document de 18 pages intitulé Drawing the Line : Defending Saskatchewan's Economic Autonomy ( Tracer la ligne : Défendre l'autonomie économique de la Saskatchewan), le ministère des Finances de la Saskatchewan estime que ce sont au total neuf politiques fédérales différentes en matière de changement climatique qui coûteront de l’argent à l'économie de la Saskatchewan entre 2023 et 2035.

Dans une décision rendue plus tôt cette année et invalidant l'une de ces politiques fédérales, notamment la Loi sur l'évaluation des impacts, la juge en chef de l'Alberta, Catherine Fraser, a écrit : Par le biais de ce régime législatif, le Parlement a démoli les droits constitutionnels des citoyens de l'Alberta, de la Saskatchewan et d'autres provinces de voir leurs ressources naturelles exploitées pour leur bénéfice.

« La situation a été exacerbée au cours des dernières années par l'ingérence continue du gouvernement fédéral actuel dans les compétences de la province en matière de ressources naturelles sous le couvert de la réglementation environnementale fédérale » — Une citation de Le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe

Pour Scott Moe, Il est temps de défendre et d'affirmer l'autonomie économique de la Saskatchewan en en prenant un certain nombre de mesures pour protéger les droits constitutionnels de la province.

Au nombre de ces mesures, une loi provinciale pour clarifier et protéger les droits constitutionnels appartenant à la province, des mesures juridiques, législatives pour maintenir le contrôle de l'électricité, des objectifs d'émission et d'utilisation des engrais et des émissions et de la production de pétrole et de gaz , mais aussi une plus grande autonomie dans la collecte des taxes.

Selon l'aperçu économique datant de 2020, les mines et le pétrole représentent 25,6 % du PIB de la province.

La Saskatchewan produit actuellement un tiers de la potasse mondiale et un cinquième de l’uranium mondial. La Saskatchewan est le cinquième producteur de pétrole en Amérique du Nord.

Le gouvernement rappelle aussi que l'élaboration de ce document inclut des consultations publiques auxquelles ont assisté M. Moe et des députés cet été, ainsi qu'à des réunions à huis clos organisées par Lyle Stewart, député de Thunder Creek, et Allen Kerpan, ancien député du Parti de la Saskatchewan et ancien député réformiste.

Ces consultations ont eu lieu à Estevan, à Saskatoon, à Paradise Hill, à Kindersley, à Moose Jaw, à Shaunavon, à Yorkton, en Weyburn et à Carlyle , conclut le document.

La Saskatchewan annonce aussi dans la foulée, qu'elle va s'efforcer afin d'obtenir une plus grande autonomie en matière de politique d'immigration afin de s'assurer que la province dispose des personnes dont elle a besoin.

Le fédéral promet son accompagnement

Dans un communiqué conjoint en guise de réponse au gouvernement de la Saskatchewan, Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et son collègue des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson se disent prêts à travailler avec la province afin de créer, disent-ils, de bons emplois et de favoriser la croissance économique pour tous les Saskatchewanais

« En même temps, nous investissons pour assurer la réussite des travailleurs et des entreprises de la Saskatchewan pour les décennies à venir. » — Une citation de Extrait du communiqué conjoint des ministres Steven Guilbeault et Jonathan Wilkinson

Selon eux, le gouvernement fédéral a proposé une réduction d'impôt pour la technologie de capture, d’utilisation et de stockage du carbone.

Par ailleurs, il s’est engagé à verser 3,8 milliards de dollars à la Stratégie des minéraux essentiels, deux projets qui présentent un énorme potentiel pour la Saskatchewan.

En outre, les ministres fédéraux rappellent les efforts pour soutenir les familles à travers l'Incitatif à agir pour le climat, dans le cadre du système fédéral de tarification de la pollution, et dont le prochain versement est prévu vendredi.