L’évolution du climat menace la sécurité énergétique, selon une agence onusienne

L'approvisionnement en électricité à faibles émissions doit doubler au cours des huit prochaines années afin de limiter le réchauffement climatique et d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050, selon l'agence onusienne.

Pour réaliser cette cible, les investissements visant à développer les énergies renouvelables devront tripler d'ici 2050, particulièrement dans les pays en voie de développement, indique l'OMM dans son rapport annuel State of Climate Services.

Si la tendance n'est pas inversée, l'accélération des changements climatiques, des événements météorologiques extrêmes et des pénuries d'eau risque de compromettre la sécurité énergétique, soit la garantie d'un accès suffisant aux ressources destinées à la consommation d'énergie.

En plus d'affecter l'approvisionnement et la production d'énergies renouvelables, les changements climatiques rendent les infrastructures énergétiques plus vulnérables aux événements météorologiques extrêmes, qui se feront de plus en plus fréquents et intenses.

Dans son rapport, l'OMM évoque la vague de chaleur sans précédent qu'a connue Buenos Aires en janvier dernier. Victimes de la canicule, quelque 700 000 Argentins se sont retrouvés sans électricité, le réseau peinant à répondre à la demande pour alimenter... les climatiseurs.

Le temps n'est pas de notre côté, et le climat change sous nos yeux , a mis en garde le secrétaire général de l’agence onusienne, le professeur Petteri Taalas.

Et les engagements des pays sont bien en deçà des moyens à mettre en œuvre pour atteindre la cible de l'accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale sous la barre des 1,5 °C. D'ici 2030, il faudra encore réduire de 70 % le bilan des émissions globales et augmenter la capacité énergétique mondiale, selon le rapport.

Or, accélérer le recours à l’électricité propre ne sera pas suffisant : il faudra une transformation complète du système énergétique à l’échelle mondiale , a insisté M. Taalas.

Le secteur de l'énergie est responsable des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre , a-t-il rappelé, avant d'ajouter qu'il était primordial de se tourner vers des formes d'énergie propres, comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité.

Si nous ne prenons pas des mesures radicales et immédiates, nous n'aurons aucune chance de rester sur la voie des 1,5 °C , a de son côté déclaré Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), qui a contribué au rapport de l'OMM.

« La combinaison des crises climatiques et énergétiques révèle de manière spectaculaire les faiblesses et les vulnérabilités d'un système économique dépendant des combustibles fossiles. » — Une citation de Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables

Selon l'OMM, 87 % de toute l'électricité produite sur la planète en 2020 était issue de centrales thermiques, nucléaires et hydroélectriques directement dépendantes d'un accès à l'eau. Or, le tiers des centrales thermiques qui nécessitent un recours à l'eau douce pour fonctionner ainsi que 15 % des centrales nucléaires se trouvent dans des zones à fort stress hydrique, donc susceptibles de manquer d'eau. C'est également le cas de 11 % de la capacité hydroélectrique mondiale.

L’Organisation météorologique mondiale avance que la transition vers des énergies renouvelables doit permettre d'atténuer le stress hydrique croissant. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter les installations en énergie solaire et éolienne est bien moindre que celle des centrales électriques traditionnelles, note l'agence dans son rapport.

Avant de produire plus, consommer mieux

À la lumière de ce rapport, le Canada et le Québec devront faire énormément de rattrapage pour diminuer la consommation énergétique par habitant, selon Johanne Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal.

Devant les États-Unis, le Québec est au nombre des plus énergivores per capita , suivi de près par le Canada, rappelle-t-elle. En Allemagne, par exemple, ils consomment presque deux fois moins par habitant que le Québécois et le Canadien moyen.

« Avant même de se tourner vers de nouvelles sources d'énergie ou d'augmenter notre capacité énergétique, il faudrait qu'on apprenne à mieux consommer l'énergie qu'on a. » — Une citation de Johanne Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal

À l'image d'un patient qui souhaite régler ses problèmes de santé à l'aide d'un traitement sans pour autant diminuer la consommation à l'origine du mal qui le ronge, le Québec doit d'abord et avant tout se pencher sur les façons de ne plus être dépendant aux énergies au lieu de se concentrer sur l'augmentation de sa capacité électrique, explique-t-elle.

Mme Whitmore explique que la sécurité énergétique ne passe pas uniquement par un accès garanti aux ressources, mais aussi par le développement d'une économie diversifiée qui nécessite moins d'énergie. Ce serait, à mon sens, tout aussi important pour la résilience , estime la chercheuse, qui appelle à délaisser l'énergie linéaire au profit d'une énergie circulaire.

Ce n'est pas vrai que consommer beaucoup d'énergie est forcément synonyme de meilleure qualité de vie, souligne-t-elle. L'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le rapport de l'OMM, qui reflète l'ampleur de la crise énergétique à l'échelle mondiale, fait office de rappel, selon Mme Whitmore. L'économie canadienne n'est pas indépendante du reste du monde; elle affecte le bilan d'autres pays qui font piètre figure au chapitre des émissions de gaz à effet de serre, souligne la chercheuse.

En ne comptabilisant pas dans son inventaire les émissions liées à ses importations – qui sont supérieures aux émissions découlant d'activités sur son territoire –, le Canada cache ainsi l'impact environnemental très élevé de notre mode de vie, insiste Mme Whitmore.

Or, le Québec et le Canada sont un maillon de la chaîne; une pièce qui fait tourner la machine, illustre-t-elle.

On ne peut pas faire fi des pays en voie de développement, puisqu'on profite de leurs énergies polluantes à chaque fois qu'on achète quelque chose en ligne pour le faire livrer devant notre porte, poursuit-elle. En fait, ce qu'on consomme, c'est l'énergie produite ailleurs, emmagasinée dans un objet acheté sur Amazon.