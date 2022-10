Projet d’hôtel à la traverse de Lévis : le promoteur ne veut pas céder les terrains

Les deux lots situés devant le quai Paquet sur la rue Saint-Laurent ont été acquis en 2020 par le promoteur Pierre Gagné au coût de 450 000 $. Un complexe hôtelier d'au moins 80 chambres, incluant un restaurant de 75 places, des commerces au rez-de-chaussée et des places de stationnement, devait y être construit au coût de 30 M$.

Lors de la séance du conseil municipal de Lévis du 26 septembre dernier, les élus ont adopté une résolution visant à reprendre possession des lots. Selon la Ville, la société immobilière BATIGA, que possède la famille Gagné, n'aurait pas respecté ses engagements contractuels. Le chantier accuserait d'importants retards.

La famille Gagné a remporté l'appel d'offres visant à construire un complexe hôtelier près de la traverse de Lévis en 2018. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Un avis de défaut a été transmis au promoteur le 4 octobre. La Ville donne 60 jours à BATIGA pour respecter lesdits engagements, faute de quoi elle reprendrait procession des lots.

Le vice-président de la société immobilière, Karl Gagné, est surpris que la Ville de Lévis entreprenne des procédures légales pour reprendre les terrains.

Quand on est rendu avec des discussions entre avocats et quand ça prend la voie des médias, c'est pas le dénouement qui est souhaitable , lance-t-il.

Lors du passage de Radio-Canada mardi, des travaux étaient effectués sur place. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Il se défend de n'avoir rien fait avec les terrains. Il indique que BATIGA a procédé à des travaux exploratoires dans la falaise et des travaux de décontamination dans le sol depuis 2020. Plus de 2 M$ ont été investis dans le secteur par l'entreprise, selon lui.

M. Gagné dit avoir été transparent. Nous on avisait la Ville des initiatives qu'on faisait , dit-il.

Outre la pandémie qui a chamboulé l'industrie de la construction, Karl Gagné pointe du doigt le manque d'interlocuteur du côté de Lévis depuis que le directeur général de la Ville , Simon Rousseau, a accepté un nouvel emploi à Gatineau en mai dernier.

Karl Gagné tend la main à la Ville de Lévis afin que le chantier aille de l'avant.

On est en mode collaboration. On a des explications à se donner avec la Ville, mais on veut réaliser le projet , tranche-t-il.

La Ville de Lévis n'a pas voulu commenter le dossier puisque l'affaire est désormais judiciarisée.

Stationnement de la discorde

BATIGA a déposé une demande introductive d'instance le 7 octobre dernier pour obtenir des garanties quant aux espaces de stationnement aménagés dans le secteur.



Karl Gagné affirme que la Ville a fourni peu de réponses aux interrogations de son entreprise en ce qui concerne le nombre de places de stationnement qui seront disponibles une fois le projet terminé

Le terrain où sera implanté le complexe hôtelier, en 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie