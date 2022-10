Un couple découvre un crâne humain sur une plage de la N.-É.

Paul Rellinger et sa femme Olivia étaient dans la région pour rendre visite à des amis quand ils ont décidé de visiter la plage à la fin de leurs vacances.

Notre amie a remarqué quelque chose et elle a dit : « Oh, ça ressemble à une balle ou quelque chose . Je me suis approché et je me suis penché. Ce n’était pas un rocher. Alors, je suis allé de l’autre côté et je me suis dit que je pensais que ça pourrait être un crâne », a expliqué Paul Rellinger.

Un porte-parole de la police régionale du Cap-Breton a confirmé que trois os, dont le crâne, ont été emballés et envoyés au bureau du médecin légiste. Photo : Gracieuseté : Paul Rellinger fils

Il a également été surpris de constater que le crâne semblait être humain. Il est assez courant de trouver des restes d’animaux sur les plages.

Il n’était pas complètement intact, c’était la moitié supérieure du crâne. Mais on pouvait voir les os des sourcils, les orbites, les lignes de fusion du crâne et des plaques du crâne , a-t-il poursuivi.

Paul Rellinger, qui est maintenant de retour à Peterborough en Ontario, a indiqué que lui et sa femme n’oublieront pas de sitôt cette découverte.

« On ne part pas en vacances en s’attendant à ce genre de choses, surtout ici. Dire que c’était une expérience mémorable est probablement un euphémisme. » — Une citation de Paul Rellinger

Scepticisme

Le groupe a appelé la police régionale du Cap-Breton, qui a envoyé des agents sur les lieux. Paul Rellinger a mentionné que les officiers semblaient sceptiques au début, jusqu’à ce qu’ils voient l’os.

Paul Rellinger a dit comprendre le scepticisme initial, disant que la police reçoit probablement beaucoup d’appels similaires.

La découverte de restes humains sur le littoral ou près d’autres cours d’eau du Cap-Breton s’est produite à quelques reprises ces dernières années, en partie à cause de l’érosion des cimetières côtiers. Photo : Gracieuseté : Paul Rellinger fils

La police a demandé au groupe de leur montrer les environs, y compris les endroits où ils avaient trouvé d’autres os. Un porte-parole de la police régionale du Cap-Breton a confirmé que trois os, dont le crâne, ont été emballés et envoyés au bureau du médecin légiste.

Le bureau du médecin légiste ne commente pas l’affaire alors qu’une enquête est en cours.

La découverte de restes humains sur le littoral ou près d’autres cours d’eau du Cap-Breton s’est produite à quelques reprises ces dernières années, en partie à cause de l’érosion des cimetières côtiers.

En 2014, des restes humains ont été découverts à Ingonish. En 2020, une mâchoire humaine a été trouvée près des chutes Uisge Ban et aurait été emportée par un cimetière voisin.

D’après un reportage de CBC