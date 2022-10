Rio Tinto et Ottawa investissent 737 millions $ pour décarboner les activités à Sorel

Le gouvernement fédéral et l'entreprise Rio Tinto investissent conjointement 737 millions de dollars pour réduire les émissions polluantes de l'usine de l'entreprise située à Sorel-Tracy, au nord-est de Montréal.

Annoncé mardi, ce montant servira à accroître la production de métaux comme l'oxyde de scandium et le titane métallique, notamment utilisés dans la fabrication de batteries pour voitures électriques.

Ottawa versera 222 millions, en provenance de son Fonds stratégique pour l'innovation, alors que Rio Tinto fournira les 517 autres millions.

On a réussi , a ainsi lancé le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, lors d'une allocution sur place.

Selon lui, cet investissement revêt une importance capitale en matière de développement des minéraux critiques au pays et prend des allures de vote de confiance envers le Canada et le Québec .

Toujours au dire du ministre Champagne, ce nouvel investissement dans ce domaine, qui s'ajoute aux nombreuses annonces faites en ce sens au cours des derniers mois et des dernières années, vient confirmer la place du Canada comme chef de file pour l'exploitation responsable des minéraux critiques .

Les minéraux en question, par exemple l'aluminium, le titane et le lithium, entrent dans la fabrication des téléphones intelligents, des voitures, des éoliennes et de quantité d'autres appareils. En vue du passage à un réseau de production d'énergie n'utilisant plus les combustibles fossiles, la demande pour ces minerais est en très forte croissance.

Les investissements annoncés mardi doivent permettre à Rio Tinto de réduire de 15 % ses émissions polluantes d'ici 2025. En 2030, cette baisse doit atteindre 50 %, soit 600 000 tonnes de CO 2 en moins, et les installations de Sorel-Tracy doivent atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Jusqu'à 150 nouveaux emplois doivent aussi être créés, a-t-on fait savoir.

Un avenir plus vert , prévoit Trudeau

De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a dit estimer que cet investissement conjoint de son gouvernement et de Rio Tinto permettra de fournir les blocs de construction pour un avenir plus vert .

On veut créer des emplois, garder notre air propre et renforcer nos chaînes d'approvisionnement , a-t-il ajouté.

« Ce n'est pas nécessaire de choisir entre une économie en santé et la protection de l'environnement. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Toujours au dire du chef du gouvernement fédéral, les changements climatiques offrent leur part non seulement de défis mais aussi d'occasions à saisir et, ces dernières années, on a davantage vu les défis que les opportunités .