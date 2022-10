L’intérêt de la Russie et de la Chine pour l’Arctique dans la mire d’un comité sénatorial

Devant les intérêts croissants de la Russie et de la Chine pour l’Arctique, le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants s’est récemment rendu aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. La tournée visait surtout à cerner des projets liés à la sécurité arctique sur lesquels investir dans le nord du pays.