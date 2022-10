Bilan positif pour le 38e Festival international de la poésie de Trois-Rivières

Une soixantaine de poètes d’ici et de l’étranger sont venus à la rencontre des festivaliers. Ils provenaient de 17 pays. Même si la situation liée à la COVID permet maintenant de reprendre les activités comme avant, de voyager plus facilement, n’en demeure pas moins que des poètes provenant de cinq pays n’ont pas pu faire le voyage. L’organisation a aussi dû composer avec la fermeture de restaurants où elle avait l’habitude d’aller.

Des contraintes à surmonter

Il a fallu réorganiser la programmation, quasiment chaque jour. On changeait les poètes de place, on changeait l’animateur de place , raconte Gaston Bellemare, le président du festival. C’est sûr que c’est des contraintes. Mais pour nous, c’était de faire en sorte que le public soit bien. Nous, qu’on ait des déceptions, c’est pas grave. On est capable de vivre avec, puis ça ne touche pas le public, ça ne touche pas la relation entre le poète et le public.

C'était un retour à la normale pour le festival. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Selon l’organisation, le public était de retour en grand nombre aux différentes activités. La Grande soirée Québecor de la poésie a pratiquement fait salle comble.

Quand le public revient constamment et en grand nombre au festival on ne peut pas avoir une meilleure réponse et avoir un meilleur soutien. On ne peut pas avoir le coeur plus heureux que ça , se réjouit Gaston Bellemare qui songe déjà à l'an prochain.

Le 39e Festival international de la poésie aura lieu du 29 septembre au 8 octobre 2023.