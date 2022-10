Agression sexuelle : la SQ recherche d’autres victimes de Frédérick Brousseau

Frédérick Brousseau, arrêté en mai dernier et qui aurait agressé sexuellement une enfant de 12 ans , pourrait avoir fait d'autres victimes selon la Sûreté du Québec.

Le suspect a été à nouveau arrêté, fin septembre, relativement à des dossiers d’agressions sexuelles, de production de pornographie juvénile et de leurre sur des victimes âgées de moins de 16 ans , peut-on lire dans un communiqué.

Selon l'enquête de la SQ , l'homme de 42 ans, qui est toujours incarcéré, aurait utilisé de faux profils sur différents médias sociaux comme Facebook, Instagram et Snapchat pour contacter ses présumées victimes mineures ou majeures. Pour commettre les infractions, Frédérick Brousseau utilisait différents pseudonymes dont, Fred Brouss, Antoine Tremblay, Sebastian ou Sebastien Grey, Christian Grey, Mia Grey ou Anna Brassard , avertit le corps policier.

La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS) de la SQ a été déployée, car plusieurs présumées victimes ont été identifiées. Les services de police de partout au Québec travaillent ensemble pour identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation .

Le 31 mai dernier, Frédérick Brousseau et sa conjointe, Véronick Cournoyer, avaient été arrêtés pour avoir abusé sexuellement d'une enfant de 12 ans et d'avoir filmé le tout. Ils ont été accusés d’agression sexuelle en groupe et production de pornographie juvénile. Notons que la victime n'est pas l'enfant du couple.

Les gens qui auraient de l'information à transmettre à la police à ce sujet sont invités à contacter la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Frédérick Brousseau reviendra en cour le 24 octobre prochain pour la suite des procédures.