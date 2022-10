Novembre : raconter les attentats du Bataclan du point de vue des forces policières

Sept ans après le triple attentat terroriste qui a foudroyé Paris le 13 novembre 2015, faisant plus de 130 victimes, Cédric Jimenez retrace avec Novembre l’opération policière majeure qui s’en est suivie, du point de vue des forces de l’ordre. À l’affiche depuis vendredi au Canada, le film propose une immersion dans cette mission « quasi surhumaine », avec tout le respect et l’humilité que cela implique, aux dires du réalisateur.

Le 13 novembre 2015, trois cellules terroristes ont perpétré simultanément les attentats les plus meurtriers de France dans différents lieux névralgiques de Paris, dont la salle de spectacle Le Bataclan et le Stade de France.

Le film Novembre, qui met en vedette Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain, raconte l’opération policière de cinq jours qui a suivi pour retrouver les suspects; une enquête menée par la SDAT, ou Sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire. Le réalisateur a notamment utilisé comme matériel de base le témoignage de plusieurs membres des forces de l’ordre.

Lorsque vient le temps de traiter dans une fiction ce type de sujet sensible, dont les braises sont encore chaudes, plusieurs questions se présentent d’emblée, dont l’une des premières que s’est posées Cédric Jimenez : pourquoi maintenant?

Quand on fait ce genre de sujet, il faut se poser toutes les questions. Après, je pense que la principale, ce n’est pas "Est-ce que c’est trop tôt ou trop tard?", mais plutôt si ça va être bien fait et avec respect , explique le réalisateur.

On ne peut pas attaquer un projet comme ça en n’y mettant pas tout le respect, l’humilité et la dignité qui vont avec [...]. On peut, 30 ans après, faire quelque chose de complètement effroyable, et, 7 ans après, faire quelque chose de très respectueux.

L'opération policière, un point de vue peu connu du grand public

Pour éviter de se perdre en digressions qui ne sont pas de l’ordre cinématographique et de présenter une bouillie incompréhensible, Cédric Jimenez a choisi de se remémorer les événements du 13 novembre 2015 sous le prisme de l’intervention policière ayant mené cinq jours plus tard à l’arrestation ou à la mort de plusieurs suspects des attaques.

J’ai montré véritablement ce que les policiers m’ont raconté. Effectivement, on ne montre pas beaucoup d’émotions, mais [...] je pense que [dans ces situations], il faut réussir à anesthésier ses propres émotions pour garder la concentration nécessaire, pour ne pas se laisser envahir , explique le réalisateur.

Le réalisateur Cédric Jimenez s'est plongé dans la traque policière qui a suivi les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Photo : Capture d'écran YouTube / Studio Canal France

Le public sera peut-être surpris par l’absence de scènes sanguinolentes ou de reconstitutions spectaculaires des événements ayant eu lieu, mais c’était l’un des principaux écueils à éviter, selon Cédric Jimenez.

Le pouvoir du récit, au-delà des images

Pas question de présenter en détail les [attentats]… Premièrement, parce que les policières et policiers qui sont intervenus ne les ont pas vus, mais aussi parce que ça aurait été obscène de les reconstituer , selon Cédric Jimenez.

Un reporter de guerre peut aller évidemment sur une scène de guerre, parce que c'est son métier et les images qu’il va filmer sont, tristement, les vraies images. Reconstituer ça est beaucoup plus problématique à mon sens, ce n’est pas la même chose.

Le réalisateur est conscient qu’il y avait des dizaines de façons de raconter les événements de novembre 2015, notamment du point de vue de victimes directes, comme dans Revoir Paris, d’Alice Winocour, ou encore collatérales comme dans Vous n’aurez pas ma haine, film à venir de Kilian Riedhof.

Il a fait le choix conscient d’immortaliser le travail des forces de l’ordre, souvent les premières jugées dans ce genre de situations selon lui. Le drame était déjà terrible, il aurait pu l’être encore plus. Cette pression, cette tension, cette responsabilité quasi surhumaine me paraissaient très fortes et importantes à raconter.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Pénélope McQuade pour l'émission Pénélope. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.