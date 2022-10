Catherine McKenney ne veut pas de coupes budgétaires à l’Hôtel de Ville d’Ottawa

M. Sutcliffe promet d'y faire des compressions de millions de dollars dans le but de réduire le coût de la vie des Ottaviens, notamment en réduisant leurs taxes municipales.

Catherine McKenney qualifie le plan de son adversaire de dangereux et de totalement inadmissible.

Ottawa est une capitale et nous avons besoin de services publics forts , fait valoir la personne qui se présente à la mairie.

« En raison des coupes des 12 dernières années, Ottawa est devenue une ville avec des listes d'attente pour des logements abordables, des bus qui ne se pointent pas et des bibliothèques qui ferment le dimanche. » — Une citation de Catherine McKenney, personne candidate à la mairie d'Ottawa

Aux yeux de Catherine McKenney, les compressions de près de 80 millions de dollars suggérées par M. Sutcliffe sont impensables.

Je me suis d'abord présenté au conseil municipal, parce que j'ai vu l'impact de ces coupes à l'Hôtel de Ville. J'ai vu comment les services de la Ville ont été décimés , poursuit Catherine McKenney. C'est ce qui m'a motivé à me présenter au conseil et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à me présenter à la mairie.

Mark Sutcliffe propose notamment de cesser de pourvoir un petit nombre de postes vacants non essentiels à l'Hôtel de Ville, en plus de réduire les déplacements du personnel. Le candidat à la mairie n'a toutefois pas décrit ce qu'il qualifie de poste non essentiel à la Ville d'Ottawa et n'en a pas donné d'exemple.

Cependant, Mark Sutcliffe assure sur sa plateforme qu'aucun service municipal ne serait réduit et aucun employé actuel ne perdrait son emploi.

Il n'empêche, Catherine McKenney pense que le fait de réduire le personnel qui fournit les services de la Ville conduira à une érosion de ceux-ci. Une ville où l'on coupe des millions de dollars dans les services publics ne rendra pas la vie abordable pour tout le monde .

Ottawa a besoin de leadership : j'ai l'expérience et un plan pour améliorer les services municipaux sur lesquels vous comptez , avance Catherine McKenney.

Catherine McKenney « sème la peur », selon Mark Sutcliffe

Le candidat Mark Sutcliffe déplore la sortie de Catherine McKenney.

C’est dommage que Catherine McKenney sème la peur afin de détourner l'attention de son propre plan qui dépense des centaines de millions de dollars , estime-t-il.

Le candidat à la mairie d'Ottawa, Mark Sutcliffe (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

M. Sutcliffe rappelle que la personne candidate à la mairie promet notamment de dépenser 650 millions de dollars en matière de pistes cyclables et dans d'autres initiatives qu'il considère comme des choses qui ne sont pas des priorités pour les résidents .

« J’ai un plan très responsable. Je ne vais pas couper les services pour les résidents, ce n'est pas vrai que je vais faire ça. » — Une citation de Mark Sutcliffe, candidat à la mairie d’Ottawa

À son avis, le plan de Catherine McKenney est risqué . Il estime qu'il s’agit d’un plan construit sur des idées, comme augmenter la dette pour les citoyens d’Ottawa, les impôts et aussi vider les réserves de l'Hôtel de Ville .

Les résidents sont en train de réviser leur budget de la maison : l’inflation et le coût de toutes les choses augmentent , affirme le candidat. Alors, je pense que la Municipalité peut faire la même chose. J’ai un plan pour trouver des épargnes à l'Hôtel de Ville sans couper les programmes.

Le conseil municipal n’a pas mené de révision stratégique ni examiné toutes les dépenses dans son budget depuis une vingtaine d'années, avance Mark Sutcliffe, chose qu'il souhaite changer.

Avec les informations de Nafi Alibert, de Mohamed Tiéné et de Rémi Authier