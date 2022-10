Des habitants d’Old Crow s’inquiètent du retour d’une personne en attente de procès

À 45 ans, Christopher Schafer a été condamné pour plusieurs agressions sexuelles violentes et d'autres agressions s'étalant sur une période de plus de 20 ans, dont une à Old Crow en 1999.

Il a récemment été accusé d'agression, de séquestration et d'avoir proféré des menaces à Whitehorse. La cour territoriale du Yukon a ordonné sa en attente de son procès et il pourrait retourner à Old Crow.

Le chef Dana Tizya-Tramm affirme que la cour n’a donné à la communauté qu'un jour seul jour de préavis. Je pense que, comme beaucoup d'autres personnes dans notre communauté, je suis resté sans voix , raconte-t-il. Peu de temps après, j’avais le cœur serré parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de douleur, de la douleur pour la famille et à travers la communauté.

Pour ne pas voir revenir Christopher Schafer, la Première Nation a déclaré l'état d'urgence, le forçant à rejoindre la prison de Whitehorse en attendant sa comparution en cours, mardi.

Selon Dana Tizya-Tramm, l'ordonnance du tribunal est d'autant plus blessante que la Première Nation avait exprimé ses réticences, il y a un an, à voir certaines personnes ayant un passé criminel réintégrer la communauté. Il s'avère que notre voix a été négligée à deux reprises, notre communauté a été négligée deux fois, dit-il.

Il y a encore des traumatismes passés non résolus dus aux actions de cet homme, et il n'y a pas eu assez de travail pour traiter et guérir la communauté , estime la conseillère de la Première Nation, Bonnie Bingham.

La mesure d'urgence prise par la Première Nation interdit à quiconque d'aider Christopher Schafer à résider à Old Crow, et les personnes ne respectant pas cette règle s’exposent à une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison.

Le chef affirme qu’un retour serait préoccupant pour la communauté, mais également pour Christopher Schafer. Le fait de jeter soudainement cet individu au milieu de la communauté n’est pas propice à la réinsertion , affirme-t-il.

La communauté d’Old Crow, qui compte environ 250 habitants, ne dispose que de deux agents de la GRC, et d’aucun médecin ni professionnels en santé mentale.