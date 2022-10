Des oeuvres d’art autochtones orneront les murs de l’hôtel de ville de Calgary

L'ancien conseiller Evan Woolley dit avoir été frappé par les murs blancs de la salle du conseil municipal de Calgary lors de sa première assermentation, en 2013.

Grâce à son implication personnelle pour changer cette situation, la Municipalité s’apprête à rompre la monotonie de son décor interne en faisant ainsi appel aux artistes de la Nation Stoney Nakoda, et particulièrement aux femmes et aux créatrices bispirituelles de cette communauté.

Son appel d’offres porte notamment sur des œuvres issues de l’art du tissage et du feutrage, chaque pièce devant mesurer environ 90 centimètres sur 60 centimètres.

La conservatrice autochtone de la Ville, Jessica McMann, a dit qu’un jury s’occuperait de sélectionner et de désigner les soumissions gagnantes dans chacune des communautés d'origine des artistes en lice.

Elle a souligné par ailleurs qu’il était important que l'art autochtone soit présenté dans la salle du conseil municipal, où les décisions politiques sont prises, pour rappeler que les peuples autochtones ont été les premiers à s’installer sur cette terre.

D’autres appels similaires seront adressés à l'avenir aux membres de la Confédération des Pieds-Noirs, à ceux de la Nation Tsuut'ina ainsi qu’aux artistes de la Nation métisse de l'Alberta.

Au nom de la réconciliation

Les paramètres du projet ont été établis par le Moh'kinsstis Public Art Guiding Circle, un groupe d'artistes autochtones qui soutient le programme d'art public de la Municipalité.

Nous ne pouvons pas aller de l'avant dans la réconciliation, nous ne pouvons pas non plus aller de l'avant [...] tant que les voix des personnes bispirituelles et des femmes autochtones ne sont pas au centre de cette table , a déclaré Jessica McMann.

Mme McMann a relevé que la collection d'art public de la Municipalité était constituée de moins de trois pour cent d'oeuvres d'artistes autochtones. Elle a également souligné que cette collection ne comprenait aucune œuvre d'art d'artistes des Nations Stoney Nakoda ou Tsuut'ina.

Par ailleurs, il est prévu que toutes les œuvres d'art soient prêtes à être exposées dans un ou deux ans, mais les décisions sur la manière de les d'afficher seront prises lorsque toutes les pièces auront été reçues, a-t-elle précisé.

Une prime de 20 000 $

La Ville a l'intention de les exposer pendant 10 ans, après quoi elle proposera soit de les acquérir, soit de les restituer à leurs auteurs.

Jessica McMann a annoncé que les artistes gagnants recevront chacun jusqu'à 20 000 $, de quoi compenser le temps consacré à réaliser leur oeuvre ainsi que le coût des matériaux utilisés.

Avec les informations de Scott Dippel