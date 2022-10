Frëtt Design obtient un brevet pour la technologie utilisée dans ses masques

Ce qu’on veut faire avec notre brevet c’est protéger notre innovation pour pas qu’elle soit reprise par de grosses entreprises dans le domaine pharmaceutique, par exemple , explique la propriétaire de l’entreprise, Michelle Secours.

« C’est pour éviter que [les grandes entreprises], comme les 3 M et les Kimberly Clark de ce monde qui reprennent [notre technologie] et qu’ils la fassent fabriquer outre-mer et que ça fasse en sorte qu’on n'ait pas de contrôle sur les prix, qu’on n'ait plus d’autonomie par région… c’est pour ça qu’on a protégé notre innovation. » — Une citation de Michelle Secours, propriétaire de Frëtt Design

La compagnie s'était lancée dans la confection de masques lavables au début de la pandémie.

C’est pour notre technologie multicouche ëncore, une technologie filtrante qui permet de faire des masques réutilisables de niveau médical, entre autres, et qui pourrait s’appliquer sur différentes autres formes de filtration, comme des systèmes de filtration pour la qualité de l’air ou d’autres types de protection individuelle , précise Mme Secours.

« C’est [la technologie] multicouche qui a été acceptée à la brevetabilité internationale et non pas les masques en tant que tels. » — Une citation de Michelle Secours, propriétaire de Frëtt Design

Michelle Secours est présidente de Frëtt Design et de la filiale Frëtt Solutions, créée au début de la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Michelle Secours souligne qu’elle avait entamé les démarches en ce sens il y a environ deux ans.

Elle ajoute que l’obtention d’un brevet international pour une telle technologie constitue une première mondiale.

Ça prend un principe de vraie nouveauté à l’innovation qu’on soumet , précise-t-elle. Si on nous accorde une brevetabilité positive, ça veut dire que ça n’existait pas avant et qu’on est les premiers et avec ça, ça nous permet, entre autres, d’aller collaborer pour faire développer notre technologie ailleurs avec ce qu’on appelle des redevances.

Mme Secours indique que les redevances engendrées par l’utilisation, par d’autres entreprises, de son brevet serviront au développement de plusieurs projets, notamment un filtre à air lavable.