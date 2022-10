27,4 M$ pour l’innovation dans les centres de la petite enfance du Canada

Ce financement s’inscrit dans le cadre du Programme d’innovation en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, était de passage mardi dans le Grand Sudbury, dans le Nord de l’Ontario, pour en faire l’annonce.

Les systèmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants doivent répondre aux besoins de milieux de plus en plus complexes et difficiles , a-t-elle expliqué dans un communiqué.

« Des pratiques novatrices peuvent permettre d’élaborer des solutions qui répondent mieux aux besoins complexes des enfants et des familles, appuyer une intégration accrue des services et ainsi améliorer la qualité de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants à l’échelle du pays. » — Une citation de Karina Gould, ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social

Le gouvernement du Canada souhaite adapter les services disponibles aux besoins des régions qu'ils desservent. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

La ministre précise que les années zéro à quatre sont les plus importantes pour le développement d’un enfant .

Elle a également participé à une table ronde avec des parents plus tard dans la journée pour discuter de l’accès aux services de garde.

Une meilleure diversité culturelle, l’inclusion de même que l’offre de nouveaux services à des groupes ayant des besoins particuliers constituent les objectifs de la plupart des projets retenus par le programme, qui seront finalisés d’ici le 31 mars 2025.

La rétention, une priorité d’envergure

La ministre Gould rappelle qu’il faut continuer d’agir afin d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des services de garde au pays. L’entente signée avec les provinces pour offrir des places en garderie à 10 $ est une première étape.

Dans chacune des ententes que nous avons signées avec les 13 provinces et territoires, il y a des sections dédiées aux travailleurs pour assurer l’offre d’un salaire suffisant, d’une grille salariale et pour parler des conditions de travail , indique Mme Gould.

Dans le cas de l’Ontario, qui a été la dernière province à s’entendre avec le fédéral, elle souligne que ce sera au gouvernement Ford d’établir la grille et les modalités salariales pour les éducateurs de la petite enfance.

Les projets financés visent à promouvoir les objectifs du Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

En Colombie-Britannique, le gouvernement provincial a choisi d’offrir un complément salarial de 4 $ de l'heure aux éducateurs en petite enfance afin de mieux les retenir.

Selon la coordonnatrice du projet Centre de la petite enfance en forêt du Carrefour francophone de Sudbury, Céline Kerampran, ces investissements permettront de raviver la passion des éducatrices pour leur travail.

Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de rangement et de désinfection. On les a éloignées du cœur du métier, qui est d'interagir avec les enfants , explique-t-elle. Si elles sont bien ici et qu’elles ont des journées moins fatigantes, plus agréables, peut-être qu’elles vont rester.

L’apprentissage en nature

Le Carrefour francophone de Sudbury recevra un peu plus de 506 300 $ pour son projet visant à établir un camp d’apprentissage en forêt.

Ce programme, qui n’était qu’une initiative d’une éducatrice au moment de sa création en 2019, sera axé sur l’écologie et s’adressera aux enfants de cinq ans et moins des centres de la petite enfance de la région.

Je n’avais pas en tête que ce projet aurait tant d’ampleur , explique Mme Kerampran.

« Ça va permettre de vraiment avoir un modèle qu’on pourra étendre à d’autres centres, même en dehors du Carrefour. » — Une citation de Céline Kerampran, coordonnatrice du projet Centre de la petite enfance en forêt

Avec cet argent, l’organisme devra développer de nouvelles politiques pour s’assurer d’offrir un camp sécuritaire.

Il y a beaucoup de fausses idées. Il y a des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire, parce que c’est considéré comme une excursion. Donc il faut savoir s’il faut plus de personnel , poursuit Mme Kerampran.

Elle ajoute que pour certains centres qui peuvent être éloignés, ça vient avec des contraintes , donc il est important d’établir ces systèmes avant d’élargir le programme.

Avec les informations d'Aya Dufour